Karsu eğitimde fırsat eşitliği için Çeşme'de sahne aldı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 12:37

Güncelleme: 21.07.2023 - 12:37

Cumhuriyet’in 100'üncü yılında eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen özel bir geceye Karsu sahne aldı. TEV Umut konseri adıyla Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen organizasyonun sunuculuğunu TEV gönüllüsü Neptün Soyer üstlendi.

Konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar, TEV İzmir Şubesi Onursal Başkanı Berkay Eskinazi, TEV İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Sevda Şükürer, Şule Karabağlı ve iş dünyasının temsilcileri ile geceye bağışlarıyla katkıda bulunan destekçilerin katıldı.

Neptün Soyer’in sunumuyla gerçekleşen konserde Karsu’ya TEV Gönüllüleri Eğitime Destek Korosu eşlik etti.

SOYER: FIRSAT EŞİTLİĞİ EN BÜYÜK SORUMLULUKLARIMIZDAN BİRİ

Açılış konuşmasında Neptün Soyer, “Eğitim, Atamızın Cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olarak gördüğü hassasiyet ile önemsediği bir konuydu. Eğitimin bir milletin gelişmesi ve özgürlüğü için hayati bir rol oynadığına inanıyordu. Bu nedenle, eğitim sistemini modernleştirmek ve genç nesilleri çağdaş değerlerle yetiştirmek için büyük çaba sarf etti. Atamızın izinde Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimizin eğitime erişmesinde onlara fırsat eşitliği sağlamak en büyük sorumluluklarımızdan biri. Bu geceye katılan her biriniz, Türk Eğitim Vakfı’nın eğitimde fırsat eşitliği sağlama misyonuna destek veriyor. Sizlerin katkılarıyla, daha fazla genç yeteneğin eğitim hayallerini gerçekleştireceğiz,” diye konuştu.

SONBAYRAKTAR: UMUT UÇURTMASINI GENÇLERİMİZİN ELİNE TESLİM EDİYORUZ

TEV İzmir Şube Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Berkay Eskinazi, İzmirlilerin eğitime verdikleri öneme değindi ve “Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir’de gerçekleşen bu konser sadece TEV’in değil, tüm İzmirlilerin, İzmir’i seven, İzmir için çağdaş yarınlar için çalışanların etkinliği…” dedi. TEV İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar ise “Biz yıllar öncesinden bir umut yolculuğuna çıktık. Gönüllülerimizden siz seyircilerimize, destek olan sanatçılarımızdan medyaya kadar herkes umudun bir parçası oldu. Bu bir umut uçurtması… Bu uçurtma göklere yükseldiği sürece gençlerimiz kendilerini daha özgür ve güçlü hissedecek. Umut uçurtmasını gençlerimizin eline teslim ediyor, özgürce uçabildikleri yarınların temellerini hep birlikte atıyoruz,” şeklinde konuştu.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın da “Bu gece, Karsu’nun muhteşem sesiyle birlikte, gençlerimizin geleceğine umut olmak için bir adım daha atıyoruz. Konser geliri, eğitimlerini tamamlamaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri için gençlerimize destek olmak amacıyla kullanılacak. Sizlerin desteğiyle, daha fazla genç yeteneği keşfedecek ve onlara fırsatlar sunmaya devam edeceğiz,” derken konsere katılarak eğitimde fırsat eşitliğine destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Gençlerin eğitim yolculuklarına ışık tutmak amacıyla düzenlenen konserin tüm geliri, Karsu adına açılacak fon aracılığıyla Türk Eğitim Vakfı’nın ülke çapındaki çalışmalarına aktarılacak.