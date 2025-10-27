Kasım ayında Netflix: Stranger Things, The Beast in Me, Death by Lightning ve daha fazlası...

SQUİD GAME: THE CHALLENGE 2. SEZON - 4 KASIM Bir fenomen haline gelen Kore dizisinin, reality şov versiyonunda büyük ödül 4.56 milyon dolar...

DEATH BY LİGHTNİNG - 6 KASIM Death By Lightning, Amerika Birleşik Devletleri'nin isteksiz 20. başkanı James Garfield'ın ve en büyük hayranı olan ve daha sonra onu öldürecek olan Charles Guiteau'nun gerçek hikayesini anlatıyor.

LAST SAMURAİ STANDİNG - 13 KASIM 19. yüzyılın sonlarında, Meiji döneminde, Shujiro Saga da dahil olmak üzere 292 savaşçı, büyük bir para ödülü vaadiyle Kyoto'daki Tenryuji Tapınağı'nda akşam vakti toplanır. Her birine tahta bir etiket verilir ve ödül parasını kazanmak için diğer katılımcıların etiketlerini çalıp Tokyo'ya ulaşmaları gereken acımasız bir oyuna katılırlar. Gecenin karanlığında, tapınak arazisi huzursuzluk ve kana susamış savaşçıların varlığıyla doludur. Oyun başlama işareti verildiğinde, savaşçılar amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişirler.

THE BEAST İN ME - 13 KASIM Küçük oğlunun trajik ölümünden bu yana, ünlü yazar Aggie Wiggs, eski halinin hayaleti gibi kamusal hayattan uzaklaşmış, yazamamaktadır. Yan komşusunun evi, bir zamanlar karısının kayboluşunda baş şüpheli olan ünlü ve güçlü emlak kralı Nile Jarvis tarafından satın alındığında, yeni bir kitap için beklenmedik bir konu bulur. Bu adamdan hem dehşete düşen hem de büyülenen Aggie, kendini takıntılı bir şekilde gerçeği ararken bulur; kendi şeytanlarından kaçarken adamın şeytanlarını kovalar ve bu, ölümcül olabilecek bir kedi-fare oyununda ortaya çıkar.