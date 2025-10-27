Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kasım ayında Netflix: Stranger Things, The Beast in Me, Death by Lightning ve daha fazlası...
Paylaş

Kasım ayında Netflix: Stranger Things, The Beast in Me, Death by Lightning ve daha fazlası...

27.10.2025 12:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kasım ayında Netflix: Stranger Things, The Beast in Me, Death by Lightning ve daha fazlası...

Netflix, kasım ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Kasım ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix kasım ayı içerikleri...

Kasım ayında Netflix: Stranger Things, The Beast in Me, Death by Lightning ve daha fazlası...

SQUİD GAME: THE CHALLENGE 2. SEZON -  4 KASIM

Bir fenomen haline gelen Kore dizisinin, reality şov versiyonunda büyük ödül 4.56 milyon dolar...

Kasım ayında Netflix: Stranger Things, The Beast in Me, Death by Lightning ve daha fazlası...

DEATH BY LİGHTNİNG - 6 KASIM

Death By Lightning, Amerika Birleşik Devletleri'nin isteksiz 20. başkanı James Garfield'ın ve en büyük hayranı olan ve daha sonra onu öldürecek olan Charles Guiteau'nun gerçek hikayesini anlatıyor.

Kasım ayında Netflix: Stranger Things, The Beast in Me, Death by Lightning ve daha fazlası...

LAST SAMURAİ STANDİNG - 13 KASIM

19. yüzyılın sonlarında, Meiji döneminde, Shujiro Saga da dahil olmak üzere 292 savaşçı, büyük bir para ödülü vaadiyle Kyoto'daki Tenryuji Tapınağı'nda akşam vakti toplanır. Her birine tahta bir etiket verilir ve ödül parasını kazanmak için diğer katılımcıların etiketlerini çalıp Tokyo'ya ulaşmaları gereken acımasız bir oyuna katılırlar. Gecenin karanlığında, tapınak arazisi huzursuzluk ve kana susamış savaşçıların varlığıyla doludur. Oyun başlama işareti verildiğinde, savaşçılar amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişirler.

Kasım ayında Netflix: Stranger Things, The Beast in Me, Death by Lightning ve daha fazlası...

THE BEAST İN ME - 13 KASIM

Küçük oğlunun trajik ölümünden bu yana, ünlü yazar Aggie Wiggs, eski halinin hayaleti gibi kamusal hayattan uzaklaşmış, yazamamaktadır. Yan komşusunun evi, bir zamanlar karısının kayboluşunda baş şüpheli olan ünlü ve güçlü emlak kralı Nile Jarvis tarafından satın alındığında, yeni bir kitap için beklenmedik bir konu bulur. Bu adamdan hem dehşete düşen hem de büyülenen Aggie, kendini takıntılı bir şekilde gerçeği ararken bulur; kendi şeytanlarından kaçarken adamın şeytanlarını kovalar ve bu, ölümcül olabilecek bir kedi-fare oyununda ortaya çıkar.

Kasım ayında Netflix: Stranger Things, The Beast in Me, Death by Lightning ve daha fazlası...

STRANGER THİNGS 5. SEZON - 26 KASIM

Stranger Things, final sezonuyla ekranlara geri dönecek. Stranger Things'in son sezonu üç parça hâlinde yayımlayacak. İlk kısım 27 Kasım'da, ikinci kısım 26 Aralık'ta, final bölümü ise 1 Ocak'ta ekrana gelecek.

İlgili Konular: #Netflix #Film #dizi