Katar’ın ilk kadın sanatçısı Dana Al Fardan Kuşadası’nda sahne alacak

Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:43

Güncelleme: 01.07.2024 - 15:43

Katarlı ilk kadın çağdaş klasik müzik bestecisi, söz yazarı ve senfoni sanatçısı olan Dana Al Fardan, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (KUSAV) ev sahipliğinde Kuşadası Kervansarayı’nda konser verecek. 7 Temmuz Pazar günü saat 20:30’da gerçekleşecek konserde Dana Al Fardan’a Katar Filarmoni Orkestrası solist sanatçılarından oluşan Giovanni Passini yönetimindeki Cinemoon Ensemble eşlik edecek. Şarkılarını İngilizce seslendiren Dana Al Fardan’ın 4 albümü bulunuyor. Al Fardan, Kuşadası’nda vereceği konserde ‘İndigo’ albümünün hit parçalarını Kervansaray’ın tarihi ortamında seslendirecek.

İLK KEZ TÜRK DİNLEYİCİSİYLE BULUŞACAK

Dana Al Fardan, şarkılarını ilk kez saygın Türk dinleyicisiyle paylaşma imkanı bulacağı için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Dana Al Fardan konserde seslendireceği şarkılarını “İndigo yani çivit mavisi, üçüncü göz çakrasının rengidir. Bilgeliği ve yüksek anlayışı temsil ediyor. Tüm doğanın, görme duyusuna renk aracılığıyla kendini gösterdiğini gözlemledik. Indigo Albümümde yer alan parçalarımızı seslendireceğimiz bu konserde, piyano, yaylı çalgılar ve elektroniklerden oluşan bir oda orkestrası tarafından gerçekleştirilen, tüm ışık, renk ve ses yelpazesi aracılığıyla yüksek benliğinize doğru bir yolculuk yaşacaksınız” diyerek tanıttı.

EFES VE PAMUKKALE’Yİ GEZECEK

İlk kez Türkiye’de konser vermeye hazırlanan Al Fardan konser öncesi Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti ve Pamukkale’yi gezecek. Ardından 7 Temmuz’da klasik müzikseverlerle, Kuşadası Kervansarayı’nda bir araya gelecek. Dana Al Fardan, ilk kez Türk müzikseverlerle buluşacağı için büyük heyecan duyduğunu belirtti. Dünyanın dört bir yanında ikonik mekanlarda sahne alan ünlü sanatçı, Türkiye’nin etkileyici coğrafyasındaki İstanbul, Efes Antik Kenti, Truva Antik Kenti, Kapadokya gibi dünyaca ünlü tarihi mekanlarda da konser vermeyi çok istediğini belirtiyor.

DANA AL FARDAN KİMDİR?

Doğunun kültüründen aldığını batının ezgileriyle harmanlayan Dana Al Fardan, Katar’ın dünyadaki müzik öncüsü olarak kabul ediliyor. Ünlü sanatçı, İngilizce şarkı söyleyen ilk Katarlı kadın olması ve Katar Filarmoni Orkestrası'nın kültür elçisi olmasıyla tanınıyor. Katarın ilk kadın şarkıcısı ve yazarı olarak ülkesinin dünyadaki müzik öncüsü kabul edilen Dana Al Fardan’ın Paint, Layla, Sandstorm, Indigo isimli dört albümü bulunuyor. Ayrıca Nadim Naaman işbirliği ile Broken Wings ve Rumi isimli iki müzikale imza attı. Al Fardan şu anda inci çıkartan denizcileri anlatan beşinci albümü Tempest üzerinde çalışıyor.

Tempest, küresel denizcilik kültürlerinin yakınlaşmasını gösteren bir senfonik orkestra ile Katar'ın inci dalışı perküsyonuna dayalı olarak orkestrasyona tabi tutulan bir albümdür. Bu araştırmada İskandinav, Kelt ve Baltık dahil olmak üzere tüm geleneksel denizcilik müziğinin Katar İnci Dalışı perküsyonunun ritmik yapısıyla uyumlu olduğunu ve ilahilerin tonalitesiyle dikkate değer bir benzerlik paylaştığını keşfediyoruz. Ülkesinin kültürel değerlerine büyük önem veren Al Fardan'a, Katar-Fas 2024 Kültür Yılı münasebetiyle Katar Müzeleri için Ekim 2024'te çıkacak bir albüm de yazılması görevi verildi.

Dana Al Fardan, Katar’ın ilk plak şirketi olan DNA Records’u kurarak ülkesindeki müzik çalışmalarına da öncülük etti. Bir İngiliz filmi olan The Necromancer 'ın müziklerini ve gerçek bir hikayeye dayanan bir drama olan Orca filminin müziklerinin kompozisyonunu gerçekleştirdi. Dana Al Fardan, aynı zamanda Qatar Airways Grubu'nun resmi bestecisidir. 2024 yılı içinde İtalya’da Dana Al Fardan’ın besteleri “Giocando con Orlando” adlı tiyatro eserinde yer aldı. 77. Cannes Film Festivali’ne katılan Dana Al Fardan, son başyapıtı olan Indigo’yu sahnede seslendirdi.