Kaunos Antik Kenti'nin 5 bin kişilik tiyatrosu eski ihtişamına kavuşuyor
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ndeki 5 bin kişilik tiyatro, yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor.
Kaunos Antik Kenti'ne gelenler, 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarını, 1300 yıllık mozaikleri inceliyor, Demeter Kutsal Tapınağı, bazilika, hamam ve agorada dolaşıp, 5 bin kişilik tiyatroda soluklanıyor.
Prof. Dr. Baki Öğün'ün 1966'da başlattığı kazılar Doç. Dr. Ufuk Çörtük başkanlığında devam ediyor.
Çörtük, 56 yıldır kesintisiz süren Kaunos kazılarının Türk bilim insanları tarafından başlatılan ve devam eden ender örneklerden olduğunu söyledi.
3 bin yıllık antik kentteki önemli alanlardan biri olan tiyatroda Muğla Valiliği desteğiyle konservasyon ve restorasyon çalışmaları yürüttüklerini belirten Çörtük, "Tiyatrodaki restorasyon çalışması iki etaptan oluşmakta. Birincisi anelema duvarı olarak ifade ettiğimiz çevre destek duvarı, o alan tamamlanmış vaziyette. Diğer kısım ise tiyatro çeşmesinin yer aldığı tonozlu bölüm. Orada da arkeolojik çalışma, kazı çalışmaları tamamlandı. Bölgeye çeşitli etkinliklerin yapılabileceği güzel bir alan kazandırma hedefindeyiz" dedi.
Alanda yeni çıkan buluntularla revizyon ihtiyacı doğduğunu anlatan Çörtük, kurul onayından sonra tiyatrodaki restorasyon çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceğini dile getirdi. Kaunos tiyatrosunun bölge için de önemli olduğuna dikkati çeken Çörtük, şöyle konuştu:
"Özellikle Kaunos ve Kaunos'un yer aldığı bu teritoryum için Kaunos tiyatrosu yapılabilecek etkinliklere ev sahipliği yapması anlamında çok önemli. Tiyatronun hasarlı kısımlarının da ivedi olarak restorasyonları tamamlanarak artık güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak bir konuma sahip olacaktır."
Kaunos tiyatrosunun milattan önce üçüncü yüzyılda Helen tiyatrosu olarak inşa edildiğini ve Roma döneminde de çeşitli değişiklerle bugünkü halini aldığını anlatan Çörtük, özellikle Hadrian döneminde kente ciddi yatırımlar yapıldığını kaydetti.
Kaunos tiyatrosunun yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli olduğunu ve iki kaveyadan (set set basamaklı yer) oluştuğunu vurgulayan Çörtük, tiyatronun yapılarıyla Anadolu tiyatroları arasında yerini almış önemli tiyatrolardan olduğunu söyledi.
Ufuk Çörtük, antik kentte bir çok alanda kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini, Kaunos'un buluntularıyla arkeolojiye önemli ilkleri kazandıran bir kent olduğunu ifade etti.
Video Haberler
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- Polisler, Soylu pankartı için harekete geçti
- AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
- ‘Seçim için şov yapacaklar’
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- AKP ve MHP’de LGBT videosu endişesi
- Gözaltı, tehditler, ev baskını...