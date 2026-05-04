KE Dergisi 7. Yılını Latife Tekin’in Onur Konukluğu ile Kutluyor

Yayımlandığı günden bu yana kesintisiz olarak okura ulaşan KE Dergisi, edebiyat ve sanat dünyasının usta isimlerini okurlarla buluşturan etkinliklere ev sahipliği yaparken, genç kuşak yazar ve sanatçılara da sayfalarında yer açmayı sürdürüyor. Dergi, edebiyat, sanat ve kültür alanında deneyimli isimlerle yeni filizlenen yetenekleri aynı bahçede buluşturma anlayışıyla yayın çizgisini sürdürüyor.

Her sayısında edebiyat, sanat ve kültür dünyasından yaşayan bir ismi “ana dosya”, eserleriyle belleğimizde yer etmiş bir başka ismi ise “ek dosya” başlığı altında okurlarına sunan KE, 7. yılında 38. sayısına ulaştı. Genel yayın yönetmenliğini Melih Yıldız’ın, editörlüğünü Serkan Türk’ün üstlendiği derginin yayın kurulunda İsmail Biçer, Abdullah Ezik, Gamze Güller ve Mertcan Karacan yer alıyor.





Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 7. yıl buluşması; belgesel gösterimi, söyleşi ve trio konserden oluşan özel bir programla gerçekleşecek. Etkinliğin onur konuğu ise çağdaş Türk edebiyatının usta kalemlerinden, büyülü gerçekçiliğin önemli temsilcilerinden Latife Tekin olacak.

Program kapsamında ayrıca KE Dergisi’nin yayın yolculuğunda emeği bulunan öncü isimlere ve yayın kurulu üyelerine “Emek Ödülü” takdim edilecek.

KE Dergisi 7. Yıl Buluşması, 9 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde edebiyatseverlerle buluşacak.