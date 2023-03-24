Keanu Reeves’in efsaneleştirdiği ‘John Wick’in dördüncüsü vizyona girdi

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

John Wick’in dördüncü filmi, üçüncüsünün kaldığı yerden başlıyor: Artık John Wick iyice kapana sıkışmıştır ve “Yüksek Şûra”yı (High Table) ortadan kaldırmadan “özgürlüğüne” kavuşması zor gibi gözükmektedir. Üstelik şûrada yer alan, genç, hırslı ve acımasız Marki (Bill Skarsgård), John Wick’in peşine daha fazla “tetikçi” düşeceğinin habercisi. Hatta Marki, John Wick’in zaten az sayıdaki dostlarından birini de (Caine rolüyle Donnie Yen) ona karşı kullanıyor. Reeves’in şimdiden efsaneleşen karakteri, filmin ilk yarısında sayısız insandan “kurtulsa” da düşmanları öldüremeyeceği kadar çok ve daha zorlu, yeni bir yol bulması gerekiyor... Bu durum da filmin süresini fazlasıyla uzatmış. Şöyle bir karşılaştırma yapılırsa ilk film 1 saat 41 dakikayken son film 2 saat 49 dakika. Özetle aksiyona ve dövüş koreografisine doyuyorsunuz.

BİR ŞEYLER EKSİK...

“John Wick: Bölüm 4” uzun süredir beklendiğinden olsa gerek ilk eleştiriler çok olumlu oldu. Filmin 2021’de vizyona girmesi beklenirken pandemi nedeniyle iki sene gecikerek izleyiciyle buluştu. Ancak beklentiler bana göre bu filmde tamamıyla karşılanmış değil. Evet, süresine karşın hiç gözünüz saatinize gitmiyor. Evet, farklı çekim teknikleri ilgi çekici olmuş. Evet, daha fazla yeni karakter tanıyorsunuz. Ancak bir şeyler eksik gibi. Benim gördüğüm eksiklerden biri dövüş koreografilerinin önceki filmlerle karşılaştırıldığında “ayırt edici” bir yanının çok fazla olmaması, tekrara düşülmesi. Belki biraz Paris’teki Zafer Takı’nın çevresindeki sahneler ve filmin sonundaki merdivenlerde dövüş sahnesi en akılda kalıcıları. Ancak bunların yanında önceki filmlere oranla artık ateşli silahların neredeyse tamamen etkisiz olması ve karakterlerin gerçekten “ısrarla” ölmüyor oluşu rahatsız edici boyutlara yaklaşmış. John Wick serisinin kurduğu ve filmlerin alameti farikası olan o özel evren artık tüm imkânsızların mümkün kılınabildiği bir bilgisayar oyununa benzemiş.

Keanu Reeves serinin beşinci filminin çekilip çekilmeyeceğine henüz karar verilmediğini açıklamıştı. Bu filme gelecek tepkilerden sonra karar verilecekse belki de son kez bir John Wick filmi izlemiş olabiliriz. Bu arada film sonu jeneriğinden sonra ufak bir sahne olduğu notunu düşelim.

Öte yandan “Charon” rolündeki oyuncu Lance Reddick’in (61) geçen hafta yaşamını yitirmesi sinemaseverleri üzmüştü. Reddick, filmin ABD’deki prömiyerinde anıldı.