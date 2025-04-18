Keçiören’de 1. Kitap Günleri başlıyor: Cumhuriyet yazarları okurlarıyla buluşuyor

Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:50

Güncelleme: 18.04.2025 - 11:50

Keçiören Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek olan Keçiören 1. Kitap Günleri, 18-27 Nisan tarihleri arasında Kalaba Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Gazetemiz Cumuhriyet’in yazarlarının da yer alacağı etkinlik, her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında ziyaretçilere açık olacak. Kitapseverleri yazarlarla buluşturacak etkinlikte, imza günleri, söyleşiler yer alacak. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Keçiören’imizde değişim tüm hızıyla sürüyor, ilçemiz artık kültür ve sanat etkinlikleri ile anılıyor. Tüm hemşehrilerimi ilçemizde bir ilk olan 1. Kitap Günleri ile edebiyat, kültür ve bilgi dolu bir yolculuğa davet ediyorum. Yazar buluşmaları, imza günleri ve binlerce kitap sizleri bekliyor” dedi.

İmza verecek Cumhuriyet yazarları ise şöyle:

18 Nisan

14.00: Umutcan Polat

19 Nisan

14.00: Bülent Gürsoy

20 Nisan

13.00: Korkut Erkan, Nurhan Erkan, Murat Selam

14.00: Mustafa Gazalcı, Orhan Tüleylioğlu

14.00: Alper Akçam

22 Nisan

14.00: Bekir Ödemiş

23 Nisan

14.00: İsa Küçük, Ülkün Tansel

24 Nisan

14.00: Erdal Atıcı

25 Nisan

16.00: Güven Baykan

17.00: Mustafa Balbay

26 Nisan

14.00: Işık Kansu, A.Celal Binzet