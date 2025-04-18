Keçiören’de 1. Kitap Günleri başlıyor: Cumhuriyet yazarları okurlarıyla buluşuyor
Keçiören Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek olan Keçiören 1. Kitap Günleri, 18-27 Nisan tarihleri arasında Kalaba Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Gazetemiz Cumuhriyet’in yazarlarının da yer alacağı etkinlik, her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.
Keçiören Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek olan Keçiören 1. Kitap Günleri, 18-27 Nisan tarihleri arasında Kalaba Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Gazetemiz Cumuhriyet’in yazarlarının da yer alacağı etkinlik, her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında ziyaretçilere açık olacak. Kitapseverleri yazarlarla buluşturacak etkinlikte, imza günleri, söyleşiler yer alacak. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Keçiören’imizde değişim tüm hızıyla sürüyor, ilçemiz artık kültür ve sanat etkinlikleri ile anılıyor. Tüm hemşehrilerimi ilçemizde bir ilk olan 1. Kitap Günleri ile edebiyat, kültür ve bilgi dolu bir yolculuğa davet ediyorum. Yazar buluşmaları, imza günleri ve binlerce kitap sizleri bekliyor” dedi.
İmza verecek Cumhuriyet yazarları ise şöyle:
18 Nisan
14.00: Umutcan Polat
19 Nisan
14.00: Bülent Gürsoy
20 Nisan
13.00: Korkut Erkan, Nurhan Erkan, Murat Selam
14.00: Mustafa Gazalcı, Orhan Tüleylioğlu
14.00: Alper Akçam
22 Nisan
14.00: Bekir Ödemiş
23 Nisan
14.00: İsa Küçük, Ülkün Tansel
24 Nisan
14.00: Erdal Atıcı
25 Nisan
16.00: Güven Baykan
17.00: Mustafa Balbay
26 Nisan
14.00: Işık Kansu, A.Celal Binzet
En Çok Okunan Haberler
-
- Geldikleri gibi gidiyorlar!
- Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
- Yattığı hastanenin karşısına pankart asıldı
- İmamoğlu AKP'nin 'Kanal İstanbul' planını ifşa etti
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- 'Ne kadar korktuğunuzu tescillemiş oldu'
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- Özel, Silivri'den Numan Kurtulmuş'a seslendi!
- Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
- Yeniden AKP'nin iktidara geldiği seviyede!