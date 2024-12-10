'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' filmine iki ödül

Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:52

Güncelleme: 10.12.2024 - 15:56

Fotofilm Kültür Sanat ve Ansam Kültür Derneği tarafından düzenlenen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.



Festivalde Ceyhan Kandemir'in Karla, Ruhun Lekesi ve Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim üçlemesinin son filmi olan "Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim" filmi, "Akademik Onur Ödülü" ve "Seyirci Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Filmin yönetmeni Kandemir, "Üçlememizin son filmi ile 4. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nde iki ödüle layık görülmemiz ve özellikle Akademik Onur Ödülü almamız bizleri son derece mutlu etti. Festival yönetimine; yıllardır büyük bir özveriyle festivali düzenleyen Kurucu Başkan Mehmet Oflazoğlu‘na ayrıca çok teşekkür ediyorum; kendisinin bağımsız sinemacılara verdiği destek gerçekten çok değerli ve önemli. 'Karla', 'Ruhun Lekesi' ve 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' uzun metraj filmlerimizde bizlerle bu yolculuğa çıkan ve bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan sevgili dostlarımıza da çok teşekkür ederiz" dedi. Kandemir, ayrıca; filmin Gökçeada'da çekilmesinde katkıları olan Nusret Avcı'ya, yerel yöneticilere ve Gökçeada halkına teşekkür etti.

Festivalde, bilimsel ve kalıcı katkılar sağlamak amacıyla, sinema yapıtlarını teknik ve kuramsal özellikleri ile değerlendiren, sinemanın temel yapısına bağlı olmak kaydı ve şartıyla verilen ödülün jüri üyeleri ise Prof. Dr. Ömer Alanka, Doç. Dr. Mehmet Köprü, Dr. Öğr. Üyesi Rahime Akikol, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Atmaca Demir, Dr. Öğr. Üyesi Murat Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Recep Çökerdenoğlu, Arş. Gör. Hatice Öksüz yer alırken festivalin ön jürileri Abdulkadir Büyükbingöl, Fatma Güngörer, Fırat Koç, Hakan Yüksel, Mehmet Özdemir, Oğuzhan Öztay, Sefer Darıcı, Taylan Maral ve Ülhak Çimen’den oluştu.