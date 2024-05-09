Kemal Rafet Gücoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:07

Güncelleme: 09.05.2024 - 16:07

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Kemal Rafet Gücoğlu, son yolculuğuna yıllarını verdiği sahneden alkışlarla uğurlandı. 1992-2007 yılları arasında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Kurucu Genel Sanat Yönetmenliği’ni yapan Kemal Rafet Gücoğlu için Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen tören, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanat dünyasından dostları, yetiştirdiği öğrenciler ve Bornova Belediyesi çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

"O BBŞT’NİN KÖKÜYDÜ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kemal Rafet Gücoğlu ile 2005 yılında kursiyer olarak girdiği Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda tanıştığını anlattı. “Hocam” dediği Gücoğlu’nun sanat dünyasına pek çok isim kazandırmış çok özel bir kişilik olduğunu ifade eden Başkan Eşki, “Ben aday adaylığımda, başkan adaylığımda ve göreve geldikten sonra hep söyledim; Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu İzmir en köklü tiyatrosu. Onun kökü burada. Yani Rafet Gücoğlu. Bu kökü hep beraber gökyüzüne kadar uzatacağız. Şehir Tiyatromuzu daha da büyütüp geliştirirken kendisinin anısını da her zaman yaşatacağız. Hepimizin başı sağolsun, ışıklar içinde uyusun” dedi.

"YOL ARKADAŞIMIZ, YOLDAŞIMIZDI"

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan, “Bu tiyatro Rafet Gücoğlu'nun yoktan var ettiği bir kurumdur ve tarihte her zaman yerini alacaktır. Rafet Hoca, muhalif bir tiyatrocuydu. Bizi de bu şekilde eğitti. Bu tiyatronun çatısı altında pek çok sanatçı yetiştirdi. Yol arkadaşı, yoldaşı oldu” diye konuştu.

"ARAMIZDAN ERKEN AYRILDI"

BBŞT yönetmenlerinden Hakan Taner Yıldırım, duygularını; “Çok heyecanlıydı ve bütün heyecanını bize yansıtırdı. Ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum açıkçası. Nurlar içinde uyusun. Çok erken yaşta gitti” sözleriyle dile getirirken, BBŞT’te başladığı sanat yaşamına İstanbul’da devam eden yeğeni Utku Gücoğlu, “Beni arayan herkes ‘başın sağolsun’ değil, başımız sağolsun’ dedi. Kendisinin ne kadar sevildiğini ve sahiplenildiğini göstermesi açısından bunun anlamı çok büyük” dedi.

Rafet Gücoğlu, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Küçükpark’taki Yeni Cami’de öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından Bornova Yeni Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KEMAL RAFET GÜCOĞLU KİMDİR?

1959 yılında Konya Ilgın’da doğdu. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’nı kazandı. “Çark”, “Gür Turunç Ağaççığı” gibi oyunlarla Suat Taşer Kısa Oyun Yarışması’nda ödül aldı. 1992 yılında Ali Sözer başkanlığında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nu kuran Kemal Rafet Gücoğlu, 2007 yılına kadar Genel Sanat Yönetmenliği görevini sürdürdü. Bu süre içinde pek çok oyun yazdı, yönetti ve oyuncu olarak sahnede yer aldı. Türkiye’de ilk Bedensel Engelliler Tiyatrosu’nu kurdu, “Kuşlar İzmir Üstüne Uçar” adlı oyunu ÇÖYDER’le onlarca kez sahneledi. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nin, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nun kurulmasını sağladı. Kamyon Tiyatrosu’yla Bornova’da tiyatroya gidemeyen mahallelerdeki çocukları tiyatroyla tanıştırdı. Sadece tiyatroda değil beyaz perdede de filmlerde oynayan Kemal Rafet Gücoğlu 8 Mayıs 2024 tarihinde İzmir’de hayata gözlerini yumdu.