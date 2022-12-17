Kendi yaşamının başrolü...

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

Deniz Madanoğlu’nun yazdığı “Yan Rol” oyunu, yeni bir ekip ve yeni oyuncusu Merve Polat’la yeniden sahnelenmeye başladı. Şenol Önder’in yönetmenliğini üstlendiği Tiyatro Mitos yapımı oyunun ilk gösterimi önceki gün Moda Sahnesi’nde yapıldı. Oyun, bir kadının yaptığı meslekle, en yakın arkadaşlarıyla ve ailesiyle yüzleşme hikâyesini anlatıyor. Erkeklerin “kanka” olarak görmekten ileriye gitmediği, dizi ve filmlerde sarı saçlı mavi gözlü olmadığı için hep “yan roller” verilen, erkeklere reva görülenlerin kendisine görülmediği, travmalarla büyümüş bir kadın artık isyan edip hikâyesini seyirciyle paylaşmaya başlar...

Tanıdık bir hikâye, en başta toplumsal cinsiyet kodları çocukluğunuzdan beri hiçbir yerde peşinizi bırakmaz, özellikle kadınların. İş hayatında türlü adaletsizliklerle karşılaşırsınız, sektörün geçmişten günümüze getirdiği anlamsız “alışkanlıklarla” uğraşırsınız, arkadaşlıklarınızı sorgularsınız... Artık bir noktadan sonra tahammülünüz biter ve “karanlık tarafa” geçersiniz.

OYUNCULUĞA TUTKULU...

Merve Polat’ın ilk tek kişilik oyunu ve ilk başrolü. Rolünün üstesinden de başarıyla geliyor... Zaten komediye yatkın bir oyuncu Polat. İlk kez 2019’da Ezel Akay’ın yönettiği “Hunililer” oyununda izlemiştim. O komedi oyununda da performansı ve eğlenceli doğaçlamalarıyla öne çıkıyordu. Oyunculuğa ve sahnelere tutkusu olduğu kesin. Sosyal medya hesaplarından takip ettiğim kadarıyla reklam filmlerinden sunuculuğa, internet program ve dizilerinden seslendirmeye, son olarak da ulusal kanal dizilerinden oyunculuğa kadar hiç durmadan çalıştı.

En sonunda ilk başrolüne imza atarken heyecanı da biraz yüzünden okunuyordu. 70 dakikalık oyunda zaman zaman “Şu an acaba doğaçlama mı yapıyor yoksa metne bağlı mı” diye düşündürdü. Dramatik anlarda da izleyiciyi etkilemeye başardı. Oyun sonrasında bu oyunun kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Sahnede gelecek doğum günü için bir de pasta kesildi. “Yan Rol” 20 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 6 Ocak 2023’te ise Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda sahnelenecek.