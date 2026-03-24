Kepez Kitap Fuarı 27 Mart’ta kapılarını açıyor

Antalya’yı “UNESCO Dünya Kitap Başkenti” yapma hedefiyle kültür ve edebiyat çalışmalarını aralıksız sürdüren Kepez Belediyesi, “İnsan Okur” mottosuyla Kepez Kitap Fuarı’nın kapılarını 27 Mart’ta açıyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuar, yayınevleri, yazarlar, imza günleri ve söyleşilerle kitapseverleri bir araya getirecek. On gün boyunca edebiyat, bilim, psikoloji ve güncel konuların ele alınacağı etkinliklerle Kepez, kültür ve edebiyatın buluşma noktası olacak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 27 Mart -5 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Kitap Fuarı’na tüm Antalyalıları davet ederek, “Kitapların birleştirici gücünü birlikte yaşayalım, kültürle büyüyen bir şehir idealini hep birlikte güçlendirelim” çağrısında bulundu. “Antalya’nın kültürünü, edebiyatını, hafızasını ve yarınlarını birlikte inşa edeceğiz” sözleriyle konuşması sürdüren Başkan Kocagöz, “Bu yolculuğun kalbi Kepez’de atacak. Amacımız net; Antalya’yı UNESCO Dünya Kitap Başkenti yapmak. Antalya’yı, Kepez’in öncülüğünde kültürel üretimin güçlü bir merkezi haline getirmek, okuma alışkanlığını her yaşta yeniden canlandırmak, dijital çağın sunduğu fırsatları kültürel üretimle buluşturmak, şehrimizin hafızasını koruyup geleceğe taşımak ve yeni yazarların önünü açarak eserlerine hayat vermek” dedi.

KEPEZ’DE HER YER KİTAP

Türkiye’de ilk kez uygulanacak bir projeye de değinen Başkan Kocagöz, otobüs durakları, hastaneler ve bekleme alanlarına yerleştirilecek karekod sistemiyle vatandaşların kitap özetlerini okuyabileceğini ya da kulaklıkla dinleyebileceğini belirtti. Bu uygulamayla okuma kültürünün günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.

Edebiyat tutkunları Kepez Kitap Fuarı’nda buluşuyor

Kepez Belediyesi tarafından "İnsan Okur" mottosuyla düzenlenen fuar; yayınevleri, yazarlar, söyleşiler ve imza günleriyle kitapseverlere dolu dolu bir program sunacak. Edebiyattan bilime, psikolojiden güncel meselelere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek etkinlikler, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Yazar Söyleşi ve imzaları

27 – 28 MART

Zekiye Yüksel İmzaları: Saat 12.00 itibariyle başlayacak

2-3-4 NİSAN

Şahsene Camız İmzaları: Saat 14.00 itibariyle başlayacak

4 NİSAN 2026 CUMARTESİ

Ümit Uysal Söyleşisi: 4 Nisan Saat 14.00

İmza: 4 Nisan Saat 15.00 itibariyle başlayacak

AYRICA FUAR KAPSAMINDA

28 MART CUMARTESİ

Kepez Kitap Fuarı, edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimlerini okurlarla bir araya getirecek. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 27 Mart’ta kapılarını açacak fuarda, 28 Mart’ta Tarık Tufan saat 14.00’te söyleşi gerçekleştirecek, 15.00’te ise okurlarıyla imza gününde buluşacak. Aynı gün Mert Arık da 15.00’te söyleşi düzenleyecek ve saat 16.00’da okurlarıyla imza etkinliği gerçekleştirecek.

KÖY ENSTİTÜLERİ VE CUMHURİYET

Aynı gün Sinan Meydan saat 16.00’da ‘Atatürk’ün Mirası Laik Cumhuriyet’ konulu söyleşi, saat 18.00’de ise Prof. Dr. Ethem Duygulu ve Hayrettin Filiz, Köy Enstitülerinin eğitim anlayışını ve Cumhuriyet’e katkılarını ele alacak. Moderatörlüğünü Tuncer Çetinkaya’nın üstleneceği söyleşi, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

29 MART PAZAR

Kepez Kitap Fuarı’nın her günü dolu dolu etkinliklerle geçecek. 29 Mart programında Prof.Dr. İsmail Tufan 13.00’da ‘Yaşam Boyu Öğrenmeyi’ anlatacak. Kemal Varol (14.00), Coşkun Aral (15.00) ve Prof.Dr. Ahmet Taşağıl (16.00) söyleşilerin ardından imza günlerinde ziyaretçilerle buluşacak.

JAPON DEPREM UZMANI KİTAP FUARINDA

Kepez Kitap Fuarı’nın 30 Mart Pazartesi günü ise dikkat çeken konuğu Japon deprem uzmanı Morivaki Yoshinori olacak. Saat 14.00’te söyleşi gerçekleştirecek olan Moriwaki, deprem bilinci, yapı güvenliği ve risk azaltma konularında deneyimlerini paylaşacak. Çocuklar için deprem farkındalığını anlatacak. Söyleşinin ardından saat 15.00’te imza gününde okurlarıyla buluşacak. Moriwaki, Türkiye’deki büyük projelerdeki çalışmaları ve deprem deneyimiyle önemli bir isim olarak fuarda yer alacak.

SÖYLEŞİLER, İMZA GÜNLERİ

Kepez Kitap Fuarı’nın Nisan ayı programı da yoğun geçecek. 1 Nisan’da Yasemin Sungur 10.00’da ‘Atatürk’ten Sana’ , Hatice Karakayalı da saat 14.00’da ‘Kalbe Masal Düştü’, 2 Nisan’da Sabiha Gürdemir ‘Elanko ile Çocuklarla Felsefe’ konulu söyleşi ve ardından imza gününde okurlarıyla buluşacak. 3 Nisan’da saat 10.00’da Serkan Kansu, saat 11.00’da Berfin Sıla söyleşi ve imza günleriyle fuarda yer alacak.

BAŞKAN UYSAL’DAN SİYASET VE HUKUK

Kepez Kitap Fuarı, 4 Nisan Cumartesi günü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ağırlayacak. ‘Güncel Siyasi ve Hukuki Gelişmeler’ üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek olan Başkan Uysal, ardından da kitabını okurları için imzalayacak. Aynı gün Nurullah Genç 15.00, Ercan Kesal 16.00 ve Beyhan Budak 17.00’daki söyleşileriyle dikkat çekecek. Yazarlar söyleşilerin ardından okurlarıyla imza gününde bir araya gelecek.

İLHAM DOLU BULUŞMALAR

Fuar da, 5 Nisan pazar günü Emekli Emniyet Müdürü ve yazar Dr. Akif Aktuğ saat 13.00-14.00’da, Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Kaplan ise 16-00-17.00 saatlerinde ‘Bir insanı Kitap Gibi Okumanın Yolları’ konulu söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluşacak. Fuarın onur konuğu Ahmet Şerif İzgören ise bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ziyaretçilere ilham verecek.

Çok sayıda yazar, akademisyen ve eğitmenin katılımıyla gerçekleşecek Kepez Kitap Fuarı, Antalya’ya kültür ve edebiyat dolu bir on gün hediye edecek.