“Kibele’nin Emaneti” Sergisi Gökyay Satranç Müzesi’nde Sanatseverlerle Buluşuyor

Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:26

Güncelleme: 01.10.2024 - 15:26

5 Ekim’de açılacak olan sergi, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını çağdaş sanatla buluşturuyor. Ayla Aksoyoğlu, yıllar boyunca müzelerde incelediği ve her biri kendi hikâyesine sahip tanrıça figürlerini, özellikle Kibele’nin gücünü eserlerine ustalıkla yansıtıyor.





Serginin ana teması olan Kibele, bereketin, doğurganlığın ve doğanın sembolü olarak dünya mitolojisinde önemli bir yere sahip. Aksoyoğlu’nun fırçasıyla hayat bulan bu güçlü figürler, izleyicileri insanlığın kadim mitolojik köklerine doğru bir yolculuğa davet ediyor.





Sergideki eserler, hem satranç tahtasındaki stratejik hamleler kadar incelikle işlenmiş, hem de Kibele’nin sembolizmiyle satrancın dünyası arasında etkileyici bir bağ kuruyor. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleşecek olan bu sergi, ziyaretçilere sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihin derinliklerinden bugüne taşınan anlamları da düşündürmeyi amaçlıyor.





Serginin açılış etkinliği 5 Ekim saat 17:00’de gerçekleşecek ve eserler 5-22 Ekim tarihleri arasında Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde görülebilecek. Sanatseverler bu etkileyici yolculuğu kaçırmamalı!





Tarih: 5-22 Ekim

Yer: Gökyay Vakfı Satranç Müzesi