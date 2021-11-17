Kırmızı küre için bekleyeceksiniz!

17 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet protokolünün katılımıyla Sinan Operası’nın sahnelenmesiyle açılan Atatürk Kültür Merkezi’nin Opera Salonu, yeni adıyla Türk Telekom Opera Salonu, teknik donanımının tamamlanması için geçici olarak kapandı.

Teknik donanımının bir bölümü yurtdışına sipariş verilen ve firmanın siparişi teslim etmemesi üzerine monte edilemeyen salon, Saray’ın açılış törenini 29 Ekim’de yapma ısrarı üzerine tamamlanmadan açılmıştı. Sanatseverler ve İstanbulluların büyük ilgiyle beklediği salon, 15 gün boyunca neredeyse hiç kapanmadan ve gösteri yapan sanatçıların yeterli provasına bile zaman tanınmadan etkinliklere açık tutuldu. Sinan Operası’nın yanı sıra Aida Operası, Uyuyan Güzel Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserleri ve Korkut Ata Kapanış töreninin de yapıldığı salon, meraklılarıyla doldu taştı. Hatta İKSV’nin İstanbul Müzik Festivali programında yer alan “Bir Rus Kışı” konseri’nin Lütfü Kırdar’da sergileneceği akşam, CSO’nun konseri de Opera Salonu’na alınınca, AKM’yi merak eden müzikseverler, bu çok önemli konser yerine biraz da aceleye getirilmiş sıradan bir program izledi.

KIRMIZI KÜRE

AKM’de özellikle Opera Salonunu içine alan “kırmızı küre” büyük ilgi gördü. Kaleseramik’in kadın istihdamına katkıda bulunmak için Çanakkale’deki fabrikasında kurduğu Atölye Kale’de 18 kişilik özel ekip tarafından 3.5 ayda el emeği ile üretilen kırmızı küre, gelen ziyaretçiler tarafından mutlaka önünde fotoğraf çektirilen bir ikona dönüştü.

ALTI AY KAPALI

Henüz resmi olarak açıklanmamakla birlikte, Opera Salonu, altı ay süreyle kapandı. Kapanmadan hemen önce Kültür Bakanlığı ve Türk Telekom arasında yapılan bir sponsorluk anlaşmasıyla Opera Salonu da Türk Telekom adını aldı. Şimdilik bütün gösteriler, ana binanın hemen yanındaki Tiyatro Salonu’nda devam edecek. “Biletini al” uygulamasında Opera Salonu’yla ilgili en yakın etkinlik 30 Haziran 2022’de gerçekleşecek olan uluslararası bir konferans olarak görülüyor.