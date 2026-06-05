Kısalar Festivali başlıyor

DasDas, bu yıl ikinci kez Kısalar Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kısa formda üretilmiş sahne sanatları projelerini bir araya getiren festival, 18-21 Haziran tarihleri arasında yeniden sanatçılar ve seyircilerle buluşacak. İlk yılında gördüğü yoğun ilginin ardından yoluna büyüyerek devam eden Kısalar Festivali, bu yıl sahnesini çağımızın en temel meselelerine ve insani çelişkilerine açıyor.

Kısalar, sahnelerini bu sene; yutan, yeşerten, yıkan ve yeniden inşa eden insani çelişkiler için açıyor. Maddenin anlamı kuşattığı, hızın duyguyu tükettiği bir eşikte festival, bizi biz yapan bağların ne kadar dayanıklı, yarattığımız yıkımın ne kadar derin olduğunu sorgulamaya davet ediyor.

Ayrıntılı programın yakında açıklanacağının duyurulduğu festivalin bu yılki temaları Kırılgan Köprüler, Çevresel Kıyamet, Modern Oburluk, Kimlik ve Aidiyet ve Neşeli Direniş olarak belirlendi. Bu temalar etrafında şekillenen kısa form sahne performansları, dört gün boyunca DasDas sahnelerinde izleyiciyle buluşacak.

Oyuncuların, yazarların, yönetmenlerin, dansçıların, koreografların ve farklı disiplinlerden sanatçıların bir araya geldiği festival geçen yıl 62 performans ve iki binden fazla izleyiciyi bir araya getirmişti.