'Kız Doğdu / III' ve 'Hiç Kuş Yok' eserleri AKM'de izleyiciyle buluştu

"Kız Doğdu / III" ve "Hiç Kuş Yok" adlı modern dans eserleri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen "17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali"nde sanatseverlerle buluştu.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda sahnelenen "Hiç Kuş Yok" adlı eserin prömiyeri yapıldı.

Kadına yönelik şiddet ve toplumsal duyarlılık temalarına odaklanan yapım, toplumdaki şiddet olaylarının yarattığı duyarsızlaşma, korku ve kayıp duygularını modern dansın diliyle ele aldı.

Konsept ve koreografisi Ferhat Güneş imzası taşıyan eserin müzik konsepti ve canlı ses performansını Özge Arslan üstlendi.

Eserde Anna Zasekes, Demet Aksular, Beril Şenöz, Destan Taştan, Gökçe Aksu, Gül Batırbaygil, Miray Bacı, Özge Arslan, Seçil Yenigün ve Tuğçe Ceylan sahne aldı.

"KIZ DOĞDU / III", KADIN DAYANIŞMASINI SAHNEYE TAŞIDI

Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştığı önyargılar, eşitsizlikler ve şiddet temalarını ele alan "Kız Doğdu / III", altı kadın dansçının performansıyla kadın bedeninin gücünü, direncini ve dayanışmasını sahneye taşıdı.

Konsept ve koreografisi Aslı Öztürk'e ait eserde, Ayyüce Uzunlular, Beste Demir, Ece Gül, Eylül Doğan, İlayda Kolaylı ve Nil Saraçoğlu sahnedeydi.

Festivalde izleyiciyle buluşan her iki modern dans eseri de toplumsal konuları ele alan içerikleri ve güçlü performanslarıyla ilgi gördü.