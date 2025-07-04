KKTC’nin en uzun soluklu festivali Mağusa’da sanatı canlandırıyor: Adanın festival ruhu...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), hem arkeolojik hem de kültürel olarak çok zengin topraklara sahip. KKTC’de her yıl kültür ve sanata ilişkin onlarca festival yapılıyor. Lefke, Güzelyurt, Girne, İskele, Lefke ve Gazimağusa’ya yayılan bu çeşitli festivallerin en uzun soluklusu, Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali.

Festivalin temelleri 1995’te, dönemin Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp tarafından atılmış. Festival 30’uncu yılında, 25’inci kez KTTC’lilerle buluştu ve halkın ilgisine bakılırsa sahiplenilmiş bir festival olduğu gözler önüne seriliyor. Bir festivalin halk tarafından sahiplenilmesi demek, uzun yıllar boyunca soluksuzca devam edebilmesi demek... Mağusalılar bunu başarmış...

SANATA DEĞER

Festival kapsamında KKTC’de bulunduğumuz sürede hem festival ekibinin hem de belediye görevlilerinin, halkın sahiplendiği bu festivali yaşatabilmek amacıyla, festivale sıkı sıkıya sarıldığını da gördük. Mağusalıların festival için gelen konuklara gösterdiği sıcak ilgi, konser/gösteri sırasında etkileşimli bir şekilde gösteriye ortak olması, yine sanatçının sanatını icra ettiği sırada dikkat dağıtıcı hiçbir şeyin yaşanmaması, sanata ve sanatçıya ne kadar değer verdiğini gösteriyor.

15 Temmuz’a kadar devam edecek festival için KKTC’de iken festivalin kurucusu, 20 yıl Gazimağusa’yı yöneten eski belediye başkanı Oktay Kayalp’a ve şimdiki başkan Dr. Süleyman Uluçay’a festivali sorduk.

'DÜNYA TANIDI'

Kayalp, festivale ilk başladıkları yıllarda, yerel yönetimlerde kültür sanat anlayışının sadece halk dansları çalışmaları ve gösterilerinden ibaret olduğunu belirtti. Kayaalp, “Halbuki festivalimizin içeriği ve geniş vizyonuyla biz değişik sanat dallarını ülkemize taşıdık ve yerel yönetimlerde sanatın daha geniş biçimde ele alınmasına öncülük ettik. Bizden sonra da birçok belediye bu konuda benzer çalışmaları yaptılar. Festivalin en önemli özelliği, kendi insanlarımıza dünyanın farklı yerlerinde izleme şansı bulabilecekleri sanat etkinliklerini çok cüzi fiyatlarla burada sunmamız. Farklı kültürlerin sanatını Mağusalılar ve Kıbrıslılar burada izlediler. Bu bizim açımızdan önemli bir yerel yönetim hizmetiydi” ifadelerini kulandı.

Gazimağusa’nın dünyada kültürel mirası ve tarihi dokusuyla bilindiğini vurguladı ve şunları söyledi: “Burası Shakespeare’in Othello’sunun kentidir. Burası Leonardo da Vinci’nin mimari tasarımlarının kentidir. Burası sürgün hayatını burada geçirmiş Namık Kemal’in kentidir. Biz bu kültürel mirasımızı sanatla da birleştirerek kentimizin dünyaya tanıtılmasında öncülük ettik. Sanat bir noktada bize aracı oldu; dünyada onlarca ülkenin sanat ajandalarında etkinliklerimiz yayımlandı. Mağusa kentinin dünyaya tanıtılmasını da sağladık. Bunun kentimiz için iki tane önemli hizmet olduğunu düşünüyorum.”

'ÖNEMLİ KATKI VE DEĞER'

Şimdiki başkan Uluçay da Gazimağusa’nın KKTC’nin ikinci büyük kenti olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nin ülkemizdeki kültür ve sanat festivalleri, kültür ve sanat çalışmaları üzerinde çok olumlu bir etkisi olmuştur. Bunun hâlâ devam etmesinden gurur duyuyoruz. Bu çalışmaların bu festivalin ülkemizin bütününe önemli bir katkı ve değer sağladığını düşünüyorum. Festivalin bundan sonra da başarıyla yeni düşünceleri yeni anlayışları ülkemize getirmede bir köprü rolü olacağına inanıyorum.

KAPANIŞ CANDAN ERÇETİN'LE

25’inci Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, 15 Temmuz’a kadar devam ediyor. Festival kapsamında 7 Temmuz’da, Grammy adaylığı bulunan besteci, çok enstrümanlı müzisyen ve caz piyanisti Mehmet Ali Sanlıkol liderliğindeki Mehmet Ali Sanlıkol Quintet Othello Kalesi’nde konser verecek. Othello Kalesi 8 Temmuz’da Paris merkezli Collectif Medz Bazar’ı ağırlayacak. Grup konserde, Türk ve Ermeni halk müziği geleneklerini modern düzenlemeler ve özgün bestelerle sahneye taşıyacak.

10-11 Temmuz’da, yine Othello Kalesi’nde Achilleas Grammatikopoulos’un yönetmenliğinde “Kalede Bir Gece” oyunu sahnelenecek. Oyun, Rum ve Türk iki Kıbrıslı çiftin kıskançlık ve çatışmalarla dolu gecesini konu alıyor. Festivalin kapanışı ise Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçetin’le yapılacak. Erçetin, Salamis Antik Tiyatro’da en sevilen şarkılarını seslendirecek. Tüm etkinlikler saat 21.00’de başlayacak.