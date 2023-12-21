Klimt’ten Kubrick’e soyut yolculuk
Alakay, ‘Abstract Acceleration’ sergisinde kaos ve düzeni tartışmaya açıyor.
Sanatçı Onur Alakay’ın küratörlüğünü Pınar Goodstone’un üstlendiği “Abstract Acceleration” sergisi, 14 Ocak’a dek izlenebilecek.
UZAY BOŞLUKLARI
Onur Alakay, resimleriyle farklı boyutlardaki hikâyeleri arıyor ve insanları da buna davet ediyor. Bazen bir astronot olarak uzay boşluğunda sürükleniyor, bazen de yine uzay boşluğundaki kübik formların üzerine atlayarak gezintiye çıkıyor izleyenler. Mikro-makro kozmos ilişkilerini, kozmik dünyadaki hareketlerimizi irdeliyor. Sanatseverleri kaos ve düzenin dinamik etkileşiminde bir sanat yolculuğuna çıkarmaya davet ediyor.
Karaköy’deki Root Karaköy Oteli’nin giriş katına yerleştirilen eserler, aslında bir yandan toplumsal ruhumuzu da yansıtıyor.
59 PARÇA ESER
İnsanlığın uzay, doğa ve hayvanlarla olan bağlılığını inceliyor. Toplamda 59 parçalık eserin oluşturduğu sergide kaosu, düzeni, kişisel yolculukları tartışmaya açan Alakay sergi hakkında şunları söylüyor: “Sergi, ‘soyut devinim’ üzerine. Altı ay boyunca, boyutlar arası gezip element aradım. Yaşadığım o serüveni izleyicinin de yaşamasını istedim. O yüzden birçok farklı form var. Ve aynı zamanda hacimsel algıyı da mikro-makro düzlemde kırıyorum.”
SANATÇILARA SELAM
Alakay, eserlerinde 1600 yıllık sanat tarihi sürecinin farklı dönemlerindeki teknikleri, farklı sanatçılara gönderme yaparak oluşturmuş. Kübizm, modernizm, izlenimcilik gibi birçok akım, Vincent van Gogh, Gustav Klimt, Claude Monet, Piet Mondrian ve hatta farklı disiplinden bir sanatçı olan Stanley Kubrick’e bile selam veren bir sergi “Abstract Acceleration”.
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