Klimt’ten Kubrick’e soyut yolculuk

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:56

Sanatçı Onur Alakay’ın küratörlüğünü Pınar Goodstone’un üstlendiği “Abstract Acceleration” sergisi, 14 Ocak’a dek izlenebilecek.

UZAY BOŞLUKLARI

Onur Alakay, resimleriyle farklı boyutlardaki hikâyeleri arıyor ve insanları da buna davet ediyor. Bazen bir astronot olarak uzay boşluğunda sürükleniyor, bazen de yine uzay boşluğundaki kübik formların üzerine atlayarak gezintiye çıkıyor izleyenler. Mikro-makro kozmos ilişkilerini, kozmik dünyadaki hareketlerimizi irdeliyor. Sanatseverleri kaos ve düzenin dinamik etkileşiminde bir sanat yolculuğuna çıkarmaya davet ediyor.

Karaköy’deki Root Karaköy Oteli’nin giriş katına yerleştirilen eserler, aslında bir yandan toplumsal ruhumuzu da yansıtıyor.

59 PARÇA ESER

İnsanlığın uzay, doğa ve hayvanlarla olan bağlılığını inceliyor. Toplamda 59 parçalık eserin oluşturduğu sergide kaosu, düzeni, kişisel yolculukları tartışmaya açan Alakay sergi hakkında şunları söylüyor: “Sergi, ‘soyut devinim’ üzerine. Altı ay boyunca, boyutlar arası gezip element aradım. Yaşadığım o serüveni izleyicinin de yaşamasını istedim. O yüzden birçok farklı form var. Ve aynı zamanda hacimsel algıyı da mikro-makro düzlemde kırıyorum.”

SANATÇILARA SELAM



Alakay, eserlerinde 1600 yıllık sanat tarihi sürecinin farklı dönemlerindeki teknikleri, farklı sanatçılara gönderme yaparak oluşturmuş. Kübizm, modernizm, izlenimcilik gibi birçok akım, Vincent van Gogh, Gustav Klimt, Claude Monet, Piet Mondrian ve hatta farklı disiplinden bir sanatçı olan Stanley Kubrick’e bile selam veren bir sergi “Abstract Acceleration”.

