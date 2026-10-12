Koç Topluluğu’nun 100 yıllık sanayi yolculuğu müzede

Koç Topluluğu’nun 100. yılı kapsamında hazırlanan “Yerli Sanayi, Uluslararası İtibar” sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyarete açıldı. 1926’dan 2026’ya uzanan sergi, Türkiye’nin sanayileşme sürecini üretim, teknoloji ve gündelik yaşam üzerinden ele alıyor.

Arşiv belgeleri, fotoğraflar ve dönemin ürünlerini bir araya getiren sergide, ampul fabrikasından Bir evin ilk buzdolabına, tarlaya giren bir traktörden yola çıkan bir otomobile uzanan pek çok yatırımın sanayi yolculuğu aktarılıyor.

İnanç Benlioğlu’nun hazırladığı 1/18 ölçekli diorama ise 1990’ların Türkiye’sinden bir kent görünümünü canlandırarak üretim kültürünün gündelik hayattaki izlerini görünür kılıyor.

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu’nun da serginin sanayi mirasını gelecek kuşaklara aktarma amacına dikkat çektiği sergi, 7 Şubat 2027’ye kadar müzenin Mustafa V. Koç Binası’nda ziyaret edilebilecek.