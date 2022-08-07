Kod Adı: Olympus filminin konusu nedir? Kod Adı: Olympus filminin IMDb puanı kaç, oyuncuları kimler?
2013 yapımı ABD yapımı gerilim filmi Kod Adı: Olympus, TV ekranlarına sık sık gelen yapımlar arasında yerini alıyor. İşte, Kod Adı: Olympus filminin konusu nedir? Kod Adı: Olympus filminin IMDb puanı kaç, oyuncuları kimler?
'Kod Adı:Olympus' orijinal adıyla 'Olympus Has Fallen', yönetmenliğini Antoine Fuqua, yapımcılığını ise Gerard Butler, Alan Siegel ve Mark Gill üstlendiği bir aksiyon-gerilim film serisidir. Serinin ilk filmi olan Kod Adı:Olympus'u, Kod Adı: Londra (2016) ve Kod Adı: Angel (2019) filmleri takip ediyor. İşte filme dair merak edilen soruların cevabı...
KOD ADI: OLYMPUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Mike Banning, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir.
KOD ADI: OLYMPUS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.5/10 olarak karşımıza çıkıyor.
KOD ADI: OLYMPUS OYUNCU KADROSU
- Gerard Butler - Mike Bannig
- Aaron Eckhart - Benjamin Asher
- Morgan Freeman - Allan Trumbull
- Angela Bassett - Lynne Jacops
- Robert Forster - General Edward
- Cole Hauser
- Finley Jacobsen
- Ashley Judd
- Melissa Leo - Ruth Mc Millan
- Dylan McDermott
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