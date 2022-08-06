Titanların Savaşı filmi konusu nedir? Titanların Savaşı nerede çekildi? Titanların Savaşı oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:10

'Titanların Savaşı' özgün adıyla Clash of the Titans, 1981 yılı yapımı Titanların Savaşı filminin yeniden çekimidir. Vizyona girdiği tarihte izleyici tarafından oldukça olumlu eleştiri alan yapıma dair tüm merak edilenleri derledik. İşte filmin detayları...

TİTANLARIN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?



Mutlak gücü ele geçirme amacıyla Dünya'da tanrılarla insanlar arasında bir savaş sürmektedir. Tanrılar insanları yaratmış ve onların dualarıyla beslenmektedirler. İnsanoğlu ise daha iyi hayat koşulları isteyerek tanrılara başkaldırır.



Bir tanrı olarak doğmuş, ancak insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus, ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı fitneci Hades’e karşı korumak konusunda çaresizdir. Şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.



TİTANLARIN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?



Filmin çekimleri Galler, Kanarya Adaları (İspanya), ( Dünya Mirası Alanı, Tenerife'deki Teide Ulusal Parkı), Maspalomas Kum Tepeleri, Gran Canaria ve Lanzarote'deki Timanfaya Ulusal Parkı'nda da yapıldı. İzlanda ve Etiyopya'da da hava fotoğrafçılığı yapıldı.



TİTANLARIN SAVAŞI GERÇEK Mİ?

Titanlar Savaşı, Yunan mitolojisinde, insanların yaratılışından önce iki ilahi ırk arasında Titanlar ve Olimposlular 11 yıl sürmüş savaşlara verilen isimdir.

Titanların merkezi Othrys Dağı, Olimposluların ise Olimpos Dağı'dır. Tanrıların Savaşı veya Titan Savaşı olarak adlandırıldığı da olmuştur. Bu savaş, Zeus'un babası Titan Kronos'a karşı Uranüs'un çocukları Kykloplar ve Hekatonkheirleri yer altından kurtarmasıyla başlar. Zeus Kronos'un karnından daha önce Kronos tarafından tek lokmada yutulmuş olan Poseidon, Hades, Demeter, Hera, Hestia'yı çıkartır. Hekatonheirler ve kykloplar Zeus'a minnettar kalırlar ve ona yakıcı şimşekleri ve ateşi hediye ederler. Böylece Zeus gücüne güç katmıştır. Kronos'u yenmiştir. Ateşe sahip olan ilk eril tanrıdır.

TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI

Sam Worthington Rolü : Perseo

Liam Neeson Rolü : Zeus

Ralph Fiennes Rolü : Hades

Gemma Arterton Rolü : Io

Jason Flemyng Rolü : Acrisius / Calibos

Mads Mikkelsen Rolü : Draco

Nicholas Hoult Rolü : Eusabios

Danny Huston Rolü : Poseidon

TİTANLARIN SAVAŞI IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 5.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.