TV'de ilk kez yayınlanacak Dinazor Avı filminin konusu nedir? Dinazor Avı (Jurassic Hunt) oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:17

Senarist koltuğunda Jacoby Bancroft ve Jeffrey Giles'in oturduğu, ABD yapımı Dinazor Avı filmi, ilk kez TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. İşte, oyuncu kadrosu ve birçok ayrıntısı epey merak edilen filme dair önemli noktalar...

DİNAZOR AVI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Genetiğiyle oynanıp yeniden yaratılan dinozorları sırf zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır. Parker da bu gruba katılır. Yırtıcı kuşların öldürdüğü rehber ise artık grubun lideri değildir. Ekip, şimdi parktan kaçıp kurtulmaya çalışacaktır. Ancak artık dinozorlar için onlar birer avdır.

DİNAZOR AVI FİLMİ OYUNCULARI



Courtney Loggins

Ruben Pla

Tarkan Dospil

Joston Theney

Dan Sinclair

Benjamin Watt

Antuone Torbert

Butch McCain

Heath C. Heine

Spencer C. Warthen

J. Michael Weiss

DİNAZOR AVI FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 2.5/10 olarak karşımıza çıkıyor.