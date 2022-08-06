TV'de ilk kez yayınlanacak Dinazor Avı filminin konusu nedir? Dinazor Avı (Jurassic Hunt) oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...
Yönetmenliğini Hank Braxtan'ın üstlendiği 2021 yapımı Dinazor Avı filmi ilk kez TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Oriinal adı Jurassic Hunt olan aksiyon-bilimkurgu filmi, oldukça merak edilen yapımlar arasında. Peki, TV'de ilk kez yayınlanacak Dinazor Avı filminin konusu nedir? Dinazor Avı (Jurassic Hunt) oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...
Senarist koltuğunda Jacoby Bancroft ve Jeffrey Giles'in oturduğu, ABD yapımı Dinazor Avı filmi, ilk kez TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. İşte, oyuncu kadrosu ve birçok ayrıntısı epey merak edilen filme dair önemli noktalar...
DİNAZOR AVI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Genetiğiyle oynanıp yeniden yaratılan dinozorları sırf zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır. Parker da bu gruba katılır. Yırtıcı kuşların öldürdüğü rehber ise artık grubun lideri değildir. Ekip, şimdi parktan kaçıp kurtulmaya çalışacaktır. Ancak artık dinozorlar için onlar birer avdır.
DİNAZOR AVI FİLMİ OYUNCULARI
- Courtney Loggins
- Ruben Pla
- Tarkan Dospil
- Joston Theney
- Dan Sinclair
- Benjamin Watt
- Antuone Torbert
- Butch McCain
- Heath C. Heine
- Spencer C. Warthen
- J. Michael Weiss
DİNAZOR AVI FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 2.5/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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