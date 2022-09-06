Komana Antik Kenti'nde bu yılın kazı çalışmaları tamamlandı
Tokat'ta, Komana Pontika Antik Kenti'nde bu yıl yürütülen kazı çalışmaları sona erdi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, bu sene kazı çalışmalarını Hamamtepe bölgesinde sürdürdüklerini söyledi.
Bu yıl Komana Pontika Antik Kenti'nde, 45 gün çalışma yaptıklarını belirten Erciyas, "6 ülkeden katılımcımız oldu. Bilim insanları bize katılarak, kazıda çıkardığımız eserleri değerlendirdi. 12 kişilik bilimsel heyet ve 15 işçi ile çalışmalarımızı sürdürdük. 2022 yılında hedeflediğimiz tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Bu sene 45 günlük çalışma yürüttük" dedi.
Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.
ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.
Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.
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