Kommagene Kralı'nın yazlık sarayıydı! Kazılar 54 yıl sonra yeniden başladı...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Arsameia Ören Yeri'nde 1970 yılında ara verilen kazı çalışmaları yeniden başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:06
Kommagene Kralı'nın yazlık sarayıydı! Kazılar 54 yıl sonra yeniden başladı...
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Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı yol güzergahındaki Arsameia Ören Yeri'nin, Kommagene Kralı'nın yazlık sarayının bulunduğu bölge olduğunu, kazı çalışmalarının 54 yıl sonra yeniden başladığını söyledi.

Alkan, çalışmaların Müze Müdürlüğünce 10 kişilik ekiple yapıldığını dile getirerek, "Kazı çalışmalarında saray kısmının duvarlarını ortaya çıkarıyoruz. İlerleyen süreçte ise o dönem burada 10 bin insanın yaşadığı alanları ve yapıları ortaya çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

Kazı çalışmaları sonucunda tarihe ışık tutacak verileri elde etmeyi planladıklarını belirten Alkan, "Buradaki alanda birçok tokalaşma sahnesi ve yazıtlar var. Yerli ve yabancı turistleri bu alanı görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.


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