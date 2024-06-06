Konak’ta halk oyunları coşkusu 18’inci kez yaşanacak

Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:12

Güncelleme: 06.06.2024 - 15:12

İzmir’de Konak Belediyesi’nin gelenekselleşen Halk Oyunları Şenliği bu yıl 18’inci kez izleyiciyle buluşuyor. Birbirinden yetenekli halk dansçılarının sahne alacağı etkinlikte 10 yöreden, 14 ekip ve 450 dansçı yer alacak. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenecek şenlik 9 Haziran Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

ŞENLİĞE DAVET

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Anadolu’nun her köşesinden ezgileri ve halk danslarını Konak’ta buluşturan Halk Oyunları Şenliği’ne tüm İzmirlileri davet ederek, “Belediyemizin herkesi birleştiren, hiçbir ayrım olmaksızın herkesi bir araya getiren köklü etkinliklerinden Halk Oyunları Şenliğimize Konaklı komşularımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.