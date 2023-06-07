Konak’tan ‘kadın şarkılarıyla’ yaza merhaba

Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:15

Güncelleme: 07.06.2023 - 10:15

Konak Belediyesi’nin semt merkezlerindeki kurslara katılan kadınlardan oluşan Konak Belediyesi Kadın Ritim Topluluğu, İzmir Mandolin Orkestrası ve Çağdaş Türk Kadınları Popüler Müzik Korosu, “Kadın Şarkıları ile Yaza Merhaba” konserinde sahneye çıktı. Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülriz Sururi Sahnesi’nde verilen konsere müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

Salonun tamamen dolduğu konserin dinleyicileri arasında Konak Belediyesi meclis üyeleri ile İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Ege Kadın Buluşması Platformu, Yaşa Çocuk Derneği, Kadın Haklarını Koruma Derneği ve Art Terapi Derneği’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticileri de yer aldı. Konserde Konak Belediyesi Kadın Ritim Topluluğu, Şef Hasan Zengin yönetiminde; Çağdaş Türk Kadınları Popüler Müzik Korosu, Şef Gürkan Öztürk yönetiminde sahne aldı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Hakan Sakar’ın destekleriyle sahneye çıkan İzmir Mandolin Orkestrası’nı ise Şef Kamuran Oktay yönetti. İzmir Dance Studio’dan Dilara Kocabaş ve Murat Setenci’nin tango gösterisi de geceye renk kattı. Konserde “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Yaz Dostum”, “Firuze”, “Aldırma Deli Gönül”, “Elbette”, “Aldatıldık”, “Söyle Canım” şarkılarına dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Gecede emeği geçen koro şeflerine çiçek takdim edildi.