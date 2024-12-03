'Köprüde Buluşmalar' 20. kez sinemacıları buluşturuyor

Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:28

Güncelleme: 03.12.2024 - 13:28

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Köprüde Buluşmalar, 18-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturacak.

Köprüde Buluşmalar’ın Work in Progress Platformu, çekimlerinde son aşamaya gelinen veya post prodüksiyon süreci devam eden Türkiye’den filmleri, uluslararası satış ajansı temsilcileri ve film festivali programcılarıyla bir araya getiriyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Platforma, çekimlerinin en az yüzde 70’i tamamlanmış veya post prodüksiyon aşamasındaki uzun metrajlı kurmaca veya belgesel projeleri başvurabiliyor. Platform seçkisinde çeşitlilik olması hedefiyle çağrı; belgesel, canlandırma, tür sineması (korku, fantastik vs.), çocuk ve komedi filmleri gibi farklı konu ve türlerde projelerin başvurusuna açık.



Başvuru için son gün 3 Şubat 2025. Ayrıntılar, İKSV'nin internet sitesinde görülebilir.