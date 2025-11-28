Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi başvuruları açıldı

İKSV tarafından önümüzdeki yıl 14-16 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan 21. Köprüde Buluşmalar’ın Kısa Film Atölyesi başvuruları açıldı. Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu 21. Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi, Türkiye’de kısa film üretimini desteklemek, genç sinemacılara yaratıcı bir geliştirme alanı sunmak ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla sinemacıları bir araya getiriyor.

Atölye, grup çalışmaları ve birebir görüşmelerle yürütülen kapsamlı eğitimi sayesinde kısa film senaryolarının geliştirilmesine katkı sağlamayı; Türkiye ve dünya sinemacıları arasındaki diyaloğun gelişmesine öncülük etmeyi hedefliyor. Program ayrıca, yönetmen ve yapımcıların projelerinin uluslararası platformlarda görünürlük kazanması için de önemli bir ağ oluşturuyor. Sinema profesyonelleri arasında sürekli iletişimin bulunduğu bir yaratıcı ortam sağlayarak bilgi ve deneyim paylaşımının devamlılığını desteklemek, atölyenin temel öncelikleri arasında yer alıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Atölyeye, geliştirme aşamasında olan ve süresi en fazla 20 dakika planlanan kısa metraj kurmaca veya belgesel projeler başvurabiliyor.

Mart ayı boyunca yoğun bir eğitim programının uygulanacağı Kısa Film Atölyesi’ne en fazla dört proje seçilecek. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2026.