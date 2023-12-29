Korkudan titremeye hazır olun! 2024'ün en çok beklenen korku filmleri nelerdir?

Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:25

Güncelleme: 29.12.2023 - 13:25

2024 yılı, korku sineması tutkunları için heyecan verici yeniliklere sahne olacak. Psikolojik gerilimlerden doğaüstü maceralara, hatta uzun zamandır beklenen devam filmlerine birçok tarzda film, sinema severlerle buluşacak. Sizler için karanlığın ve korkunun içinden gelen 2024'ün en çok beklenen korku filmlerini derledik. Peki bu filmler nelerdir? Hepsi haberin devamında...

1. Thread: An Insidious Tale

Insidious serisinin bir sonraki bölümü, 2024’te Thread: An Insidious Tale adıyla sinemalara geliyor. Film, ana Insidious serisinden ayrılmakta olup, Kumail Nanjiani ve Mandy Moore’un canlandırdığı karakterleri takip eden, tamamen bağımsız bir hikayeyi anlatan yeni bir yan üründür. Nanjiani ve Moore, kızlarının ölümünü engellemek için zamanda geriye gitmek için bir tür büyü kullanan çifti oynamakta, ancak bu durum beklenenden daha kötü sonuçlara yol açıyor. Thread: An Insidious Tale, Jeremy Slater tarafından yazılıp yönetiliyor ve bu serinin filmlerinin genellikle hızlı dönüş süresi göz önünde bulundurulduğunda 2024’te yayınlanması mümkün görünüyor.

2. The Watchers

M. Night Shyamalan’ın kızı Ishana Shyamalan, 2024’te vizyona girecek korku filmiyle yönetmenlik kariyerine başlıyor. The Watchers filminde Dakota Fanning, Mina adında genç bir sanatçıyı canlandırıyor; Mina, gizemli yaratıkların peşinde olduğu üç yabancıyla birlikte ormanda tuzağa düşer. Ishana Shyamalan’ın yönetmenlik çıkışı olan The Watchers, 7 Haziran 2024’te sinemalarda gösterime girecek.

3. Night Swim

Night Swim, 2024 yılının sinemalara gelen ilk korku filmi olacak. Film, Bryce McGuire’nin 2014 yılında çektiği aynı isimli kısa filmden uyarlanmıştır. Night Swim’in hikayesi, gece yüzmeye giden ve kötü bir ruh tarafından etkisi altına alınan, Oscar adayı Kery Condon tarafından canlandırılan bir kadın etrafında dönüyor. Night Swim, 5 Ocak 2024’te sinemalarda gösterime giriyor.

4. Horrorscope

Jacob Batalon, 2024’te yeni bir filmle korku türüne adım atıyor. Arkadaşlarının yıldız fallarını okuduktan sonra talihleriyle bağlantılı olarak ölmeye başlamasını konu alan bir filmde başrolde yer alıyor. Bu film, yazarlar Spenser Cohen ve Anna Helberg’in yönetmenlikteki ilk çalışmalarını işaret ediyor.

5. Weapons

Pedro Pascal, 2024’ün en iyi korku filmlerinden biri olabilecek bir proje için yönetmen Zach Cregger ile bir araya geliyor. Fİlm, küçük bir kasabada lise öğrencilerinin ortadan kaybolmasıyla ilgili, birbiriyle bağlantılı, çok hikayeli bir korku destanını anlatıyor.

6.Nosferatu

Robert Eggers’ın yeniden hayal ettiği bu korku filmi izleyicilerine ikonik bir hikayenin taze bir bakışını sunacak. Lily-Rose Depp, antik vampirin takibine takılan genç bir kadın olan Ellen rolüyle kadroda başı çekiyor. Film, lanetlenmiş bir genç kadın ile ona aşık olan ve ardında anlatılmamış bir korkuya neden olan korkunç bir vampir arasındaki takıntılı ilişkinin hikayesini anlatıyor.

7. MaXXXine

Ti West’in korku filmi serisi, 2024’te MaXXXine’in vizyona girmesiyle birlikte geri dönüyor."X" filminde yaşananlardan sonra, oyuncu olma hayali olan Maxine Minx, 1980lerin Los Angeles şehrinde yolculuğuna devam ediyor. A24, serinin üçüncü bölümünün ne zaman sinemalarda gösterime gireceğini henüz açıklamadı.

8. Immaculate

Sydney Sweeney, 2024’te korku türünü keşfedecek yeni bir filmle karşımıza çıkıyor. Immaculate filmin hikayesi, İtalya’daki bir manastırda yaşayan, dindar bir Hristiyan olan Cecilia karakterini takip ediyor ve burada karanlık sırların saklandığını öğreniyor. Film, Sweeney için korku ve psikolojik gerilime dönüş anlamına geliyor ve Álvaro Morte eşlik ediyor.

9. Beetlejuice 2

Beetlejuice 2’nin 2024’te yayınlanması sayesinde film serisi sinemalara geri dönüyor. Tim Burton, 30 yıldan fazla bir süredir hazırlanan devam filmi için yönetmen koltuğuna geri dönüyor ve Michael Keaton, başrol karakteri olarak rolünü tekrar canlandırıyor.Artı olarak oyuncu kadrosunda Winona Ryder ve Catherine O’Hara'nın yanı sıra; Jenna Ortega, Monica Belluci, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi yeni isimler de yer alıyor.Beetlejuice 2 filminin, serinin devam filmi olarak 6 Eylül 2024 tarihinde vizyona girmesini planlıyor.

10.Speak No Evil

2024’ün korku filmleri arasında, 2022 yapımı Danimarka filmi Speak No Evil’in Amerikan uyarlaması da yer alıyor.Film, pastoral bir kır evinde bir hafta sonu geçirmek üzere davet edilen bir ailenin rüya gibi olması planlanan tatilinin psikolojik bir kabusa dönüşmesini konu alıyor. Bu psikolojik gerilim korku filminin, 9 Ağustos 2024’te sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.