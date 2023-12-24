Sinema rüzgarı 2024'e hazır: 2024'te kaçırılmaması gereken filmler!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 19:18

Güncelleme: 24.12.2023 - 19:18

2024 sinema dünyası için büyük sürprizlere gebe bir yıl olacak. Heyecanla beklenen birbirinden iddialı yapımlar, izleyicilere görsel şölen vaat ediyor. Yeni yılın kapılarını aralamasıyla birlikte sinemaseverlerin merakla beklediği 2024 filmleri, büyük bir heyecanla vizyona girecek. Sürükleyici senaryolar, ünlü oyuncu kadroları ve usta yönetmenlerin imzasını taşıyan bu yapımlar, sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya aday. İşte, 2024'te beyaz perdeye damgasını vuracak olan ve şimdiden büyük bir heyecan yaratan filmler...

DEADPOOL 3

Ryan Reynolds'ın canlandırdığı Deadpool, Marvel Sinematik Evreni'ne resmi olarak dahil oluyor. Hugh Jackman'ın Wolverine ile bir araya gelmesiyle izleyicilere eğlenceli bir süper kahraman filmi vaat ediyor. (26 Temmuz 2024)

SPIDER-MAN: BEYOND THE SPIDER-VERSE

İlk iki filmde büyük başarı elde eden Spider-Verse serisi, animasyonun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Miles Morales ve diğer Spider-Man varyantlarıyla dolu bir animasyon üçlemesinin son filmi. (2024-2025)

DUNE: BÖLÜM İKİ

Frank Herbert'in kült bilim kurgu romanının devamı, Paul Atreides'in destansı hikayesini tamamlamak için geri dönüyor. Timothee Chalamet ve birçok ünlü oyuncunun performanslarıyla heyecan verici bir devam filmi. (1 Mart 2024)

JOKER FOLIE À DEUX

Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Joker, bu sefer Lady Gaga'nın Harley Quinn'i ile karşı karşıya geliyor. Todd Philips'in yönettiği bu devam filmi, karanlık ve gerçekçi bir bakış açısı sunmayı vaat ediyor. (4 Ekim 2024)

VENOM 3

Tom Hardy'nin başrolde olduğu Venom serisinin üçüncü filmi, MCU'ya entegrasyonu ve çoklu evren olaylarına odaklanmasıyla dikkat çekiyor. Heyecan verici bir süper kahraman deneyimi bekleyenleri bekliyor. (8 Kasım 2024)

HAYALET AVCILARI: DONMUŞ İMPARATORLUK

Afterlife'ın başarısının ardından devam filmi, Ghostbusters ekibini bir kez daha bir araya getiriyor. Yeni bir kötülüğün ortaya çıkmasıyla heyecan dolu bir macera başlıyor. (29 Mart 2024)

ÇILGIN HIRSIZ 4

Steve Carrell'ın seslendirdiği Gru'nun geri döndüğü animasyon serisi, aile komedisinin dördüncü bölümüyle izleyicileri eğlendirmeye devam ediyor. (3 Temmuz 2024)

BEETLEJUICE 2

Michael Keaton'ın ikonik rolüyle döndüğü Beetlejuice'un devam filmi, korku ve komediyi harmanlayarak izleyicilere eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. (6 Eylül 2024)

TERS YÜZ 2

Pixar'ın sevilen animasyonu Inside Out'un devam filmi, genç Riley'nin daha karmaşık duygularına odaklanıyor. Amy Poehler ve diğer sevilen karakterler geri dönüyor. (14 Haziran 2024)

REBEL MOON – PART TWO: THE SCARGIVER

Fra Fee'nin canlandırdığı savaş lordu Naip Ballisarius'a karşı isyana liderlik eden Sofia Boutella'nın canlandırdığı Kora, yerleşimin tek umudu haline gelen tuhaf köylü rolünde. Önemli oyuncular arasında Motherworld'ün Amirali Atticus Noble rolünde Ed Skrein ve Zack Snyder'ın Yedi Samuray ve Yıldız Savaşları'ndan esinlenen Rebel Moon filmlerinde Kora'nın savaşmak için toplayacağı savaşçılardan biri olan Darrian Bloodaxe rolünde Ray Fisher yer alıyor. (19 Nisan 2024)