‘Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera’ sergisi Ayvalık’ta

Yayınlanma: 21.04.2023 - 12:29

Güncelleme: 21.04.2023 - 12:29

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, eğitimci ve koleksiyoner Haldun Cezayirlioğlu’nun ‘Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera’ sergisine ev sahipliği yapıyor.

Haldun Cezayirlioğlu, Köy Enstitüleri’nin kuruluşun 83’üncü yıl dönümünde Ayvalık’ta sergi açtı. Serginin açılışı Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul tarafından yapıldı.

Serginin 10’uncu Köy Enstitüsü sergisi olduğunu belirten Cezayirlioğlu, diğer temalarda açtığı sergilerle birlikte toplamda 23’üncü sergisini açtığını belirtti. Sergilerini daha önce Ankara, İstanbul, Kastamonu, Eskişehir, İzmir ve İzmit’te sanatseverler ile buluşturduğunu hatırlatan Cezayirlioğlu, bu yıl içinde İstanbul’da açılacak sergisinin hazırlıklarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

‘Türk Eğitim Tarihi’ ve ‘Köy Enstitüleri’, ‘Ankara Şehir Anıt ve Heykelleri’, ‘Türk Tıp Tarihi Görseli’ ve ‘İslam Astronomisi’yle ilgili konularda araştırmalarının da bulunduğunu anımsatan Cezayirlioğlu, “Ana tema olarak iki konuda koleksiyon oluşturmaya gayret ediyorum. Bunlardan ilki, Köy Enstitüleri Kitap ve Efemerası'dır. Bu koleksiyonumla ilgili olarak kütüphanemde bin 200 farklı kitap ve çok sayıda efemera malzemesi var. Ayrıca; broşür, poster, fotoğraf ve diğer yazılı dokümanlarımda bulunuyor. Diğer ilgilendiğim koleksiyon konusu ise, takvimdir” dedi.

Cezayirlioğlu’nun sergisi, 2 Mayıs’a dek Orhan Peker Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.