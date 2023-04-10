Krank’ta yeni sergi
Krank Art Gallery, 6 Nisan - 2 Haziran tarihleri arasında, nesnelerin ve mekânların temsili, kültürel tezahürleri ve günlük yaşam üzerindeki etkilerine odaklanan “Space Between Us” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.
Sanatçılar Murat Germen, Damla
Yalçın, Özge Enginöz, Gökçen Ataman Tanyer farklı
teknikteki eserleriyle mekânın hafıza ile aktüelliği,
gerçeklik ile hayal gücünü, geçmiş ile bugünü bir
araya getirişini izleyici ile paylaşıyorlar
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