Krank’ta yeni sergi

Krank Art Gallery, 6 Nisan - 2 Haziran tarihleri arasında, nesnelerin ve mekânların temsili, kültürel tezahürleri ve günlük yaşam üzerindeki etkilerine odaklanan “Space Between Us” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 05:00
Krank’ta yeni sergi
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Sanatçılar Murat Germen, Damla Yalçın, Özge Enginöz, Gökçen Ataman Tanyer farklı teknikteki eserleriyle mekânın hafıza ile aktüelliği, gerçeklik ile hayal gücünü, geçmiş ile bugünü bir araya getirişini izleyici ile paylaşıyorlar


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