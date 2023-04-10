Krank’ta yeni sergi

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 05:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 05:29

Sanatçılar Murat Germen, Damla Yalçın, Özge Enginöz, Gökçen Ataman Tanyer farklı teknikteki eserleriyle mekânın hafıza ile aktüelliği, gerçeklik ile hayal gücünü, geçmiş ile bugünü bir araya getirişini izleyici ile paylaşıyorlar

