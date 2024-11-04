Kristal Flamingolar “Evcilik” ve “Mukadderat”ın

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:45

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:45

30 Ekim- 3 Kasım tarihlerinde düzenlenen 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile sonuçlandı. Ulusal Yarışma’da En İyi Film Ödülü iki film arasında paylaştırıldı. Ümit Ünal’ın “Evcilik’i ve Nadim Gür’ün “Mukadderat”ı geceden birer Kristal Flamingo Ödülü ile ayrıldı. Ödülleri Reis Çelik ile Fikret Kuşkan verdi.

“BAĞIMSIZ BİR YAPIYA KAVUŞMASI ÖNEMLİ”

Şenay Gürler’in sunuculuğunu yaptığı tören, İzmir Big Band grubundan Süheyla Çolak, Erol Mecihan, Emrah Sayın, Yunus Boyraz dörtlüsünün dinletisi ile başladı. Festival Direktörü Vecdi Sayar, konuşmasında festivalin bağımsız bir yapıya kavuşmasının öneminden söz ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ticaret ve sanayi odaları ve sinema sektörü ile ele vererek bir vakıf oluşturmaları çağrısını yaptı.

ULUSAL ÖDÜLLER VERİLDİ

Yönetmen Reis Çelik başkanlığında, belgesel yönetmeni Bahriye Kabadayı Dal, besteci Garo Mafyan, Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lale Kabadayı ve oyuncu-yazar-müzisyen Nilüfer Açıkalın’dan oluşan Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Oyuncu Ödülü’nü “Hakkı” filmindeki rolüyle Bülent Emin Yarar ve “Döngü” filmindeki rolü ile Serpil Gül arasında paylaştırırken, Jüri Özel Ödülü’nü “Parmaklıklar Ardında İki Kadın” filminin yönetmeni Mehmet Eryılmaz’a verdi. En İyi Özgün Film Müziği Ödülü “Kayıtsız” filmindeki besteleriyle Ege Gür’e, En İyi Ses Tasarımı Ödülü ise “Hakkı” filmindeki çalışmasıyla Serkan Köseoğlu’na verildi.

SİYAD VE FİLM-YÖN ÖDÜLLERİ “DÖNGÜ”YE

Festival’in özel ödüllerinden Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Özel Ödülü ile FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülleri Döngü filmine gitti. Murat Tırpan, Rıza Oylum, Suzan Demir’den oluşan SİYAD Jürisi, ödül gerekçesinde filmin “karakterlerinin hikayeleri üzerinden toplumsal adaletsizlik ve mülteci sorunlarına derinlikli bir bakış sunulduğu belirtildi. FİLM-YÖN’ün Çiğdem Sezgin, Mahmut Fazıl Coşkun ve Ümran Safter’den oluşan jürisi de En İyi Yönetmen Ödülü’nü “Döngü”nün yönetmeni Erkan Tahhuşoğlu’na verdi.

KENT KONSEYİ ÖDÜLÜ KAYITSIZ’A VERİLDİ

Ulusal Yarışma kategorisindeki "İzmir Kent Konseyi Özel Ödülü" Özlem Çıngırlar'ın yönetmenliğini yaptığı Kayıtsız adlı filme verildi. İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu özel festivalin 4. kez kentte gerçekleşmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, festival direktörü Vecdi Sayar ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Kökkılınç, “Kayıtsız” filminin, İzmir Kent Konseyi Özel Ödülü'ne layık görülmesinin gerekçesini kültürel farklılıkların insan ilişkilerinde birlikteliğin önüne geçmemesi, ortak çözümler üretilebilmesi ve insana verilen değerin vurgulanması olarak açıkladı.

ONUR ÖDÜLÜ MAZLUM ÇİMEN’İN

Önceki yıllarda Yalçın Tura, Arif Erken, Cahit Berkay, Zülfü Livaneli, Zuhal Olcay gibi ustalara verilen Onur Ödülü bu yıl Mazlum Çimen’e verilirken, Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü ise Türkiye’de ve Avrupa’da çok sayıda ortak yapımda imzası bulunan Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos’un oldu. Çimen’e ödülünü Reis Çelik, Sinanos’a ise Ercan Kesal verdi.

“HERKES TOUDA’YI SEVİYOR”

Festivalin Fransız yönetmen Marie-Castille Mention-Schaar başkanlığında, Prof. Ahmet Gürata, Andreas Sinanos, Alman eleştirmen Daniel Kothenschulte, İtalyan film müziği bestecisi Giorgiio Giampa’dan oluşan jürisi En İyi Uluslararası Film Ödülü’nü Nabil Ayouch’un “Herkes Touda’yı Seviyor” filmine, Jüri Özel Ödülü’nü Yüksel Aksu’nun “Cem Karaca’nın Gözyaşları”na verirken, En İyi Müzik Ödülü’nü İranlı Behruz Sebt Resul’ün “Melodi” ve Margherita Vicario’nunn”Gloria!” filmlerinin bestecileri arasında paylaştırdı.

TV ÖDÜLLERİ DE DAĞITILDI

Festivalin televizyon alanındaki ödüllerini, TV Dizi Müzikleri Jüri Başkanı Serdar Kalafatoğlu ve jüri üyelerinden Ali Can Sekmeç, Burak Göral, Oya Doğan verdi. TV Dizisi En İyi Jenerik Müziği Ödülü “Kızıl Goncalar”ın bestecileri Ender Gündüzlü, Metin Arıgül ve Can Sanıbelli’ye, Dijital Platform En İyi Jenerik Müziği “Magarsus”un bestecisi Toygar Işıklı’ya, En İyi Özgün Şarkı Ödülü “Yaz Şarkısı” dizisinden “Hadi Kalk Gidelim” şarkısıyla Tuğrul Eylül Cerrahoğlu’ya verildi.