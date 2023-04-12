Kristal Flamingolar üçüncü kez sahiplerini bulacak

Yayınlanma: 12.04.2023 - 10:18

Güncelleme: 12.04.2023 - 10:18

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali bu yıl 16 – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Geçen yıl vadettiğimiz gibi, bu yıl uluslararası yarışmayı da programımıza alıyoruz. Müzik ve sinema ilişkileri üzerinde odaklanan bu yarışma, İzmir’e dünya festivalleri içinde özgün bir konum kazandıracak” dedi. Ulusal yarışmaya 2022 ve 2023 yapımı, özgün müziğe sahip uzun metrajlı yapımlar katılacak. Uluslararası yarışmada ise müzik ve dans dünyasını konu alan uzun metrajlı yapımlar ve müzikaller yarışacak.

Direktörlüğünü Vecdi Sayar’ın yaptığı, gösterimlerin sinema salonları ve açık hava sinemalarında yapılacağı festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği, İZFAŞ işbirliği, Kültürlerarası Sanat Derneği partnerliği, çeşitli ülkelerin konsoloslukları, kültür merkezlerinin katkıları ve özel kuruluşların sponsorluğu ile gerçekleştiriliyor. Festivalin yarışmalı bölümlerinin gösterimleri İzmir’in yeni sanat merkezi İstinye Park Teras salonlarında olacak.

Afişi Nazlı Ongan, ödül heykelciği Sema Okan Topaç tarafından tasarlanan tematik festivalde, En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Oyuncu, En İyi Özgün Müzik, En İyi Özgün Şarkı ve En İyi Ses Tasarımı dallarında ödül veriliyor. Bu dallarda ödül kazananlara ‘Kristal Flamingo’ ödüllerinin yanı sıra maddi ödüller de verilecek. Ulusal Yarışmaya başvurmak isteyen yapımcıların dijital bir gösterim kopyasını 20 Nisan tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor.

DİZİ MÜZİKLERİ DE YARIŞACAK

Festivalde, iki yarışmanın yanı sıra, geçen yıllarda olduğu gibi, televizyon dizilerinin müziklerinin öne çıkarıldığı bir değerlendirme yer alacak. Açık kanallarda yayımlanan dizilerin özgün jenerik müzikleri ve özgün şarkıları ile dijital platformlarda yayımlanan dizilerin özgün müzikleri ve şarkıları ayrı kategorilerde değerlendirilecek. Geçen yıl düzenlenen ‘Müzik Konulu Kısa Film Proje Yarışması’nda seçilen ve ödül miktarının yarısı filmlerin gerçekleştirilmesi için proje sahiplerine verilen, o tarihten sonra çekimleri ve yapım sonrası işlemleri tamamlanan 10 yapıt, 20 Nisan tarihine kadar aynı adrese gönderilecek ve filmlerin Türkiye prömiyeri festival kapsamında yapılacak.