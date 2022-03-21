Küçük büyük Kültür elçileri

21 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Tarih, Kültür ve Sanat Derneği EPOS 7, “Minik Kültür Elçileri” projesinin öncülerini İstanbul’da ağırladı, müzeleri gezdirdi. Bütün çocuklar çok güzel, çok akıllı, ama basının karşısına çıkarılan bu minik kültür elçileri, bilinçleri, becerileri, resimleriyle hepimizi şaşırttı. EPOS 7 Derneği, 10. yılında üyelerinden Özgür Doğa Keleş’in öncülüğünde başlattığı bu yeni projeyle çocukların yaşadıkları çevredeki kültürel değerlerin farkına varması ve sahiplenmesini sağlamak arzusunda. Projenin ilk ili Bolu, fikir annesi Bolu’da resim öğretmeni Elif Topçuoğlu, gönüllü öğrencilerinden gezdikleri, tanıdıkları yerlerin resimlerini yapmalarını istedi. 6 yaşından 10 yaşına kadar kızlı erkekli çocuklar, çevrelerinden seçtikleri kültürel değerleri sahiplendi, resimlerini yaparak İstanbul’a getirip sergiledi. 6 yaşındaki Can Topçuoğlu, evlerinin yakınındaki tarihi çeşmenin resmini yapmış. 10 yaşındaki Mete Semercioğlu daha iddialı, çevresiyle yetinmemiş, filmlerde gördüğü arenada savaşan gladyatör dövüşçülerinin resmini yapmış. Bunu bir anlatışı var, büyümüş de küçülmüş, herkesin önünde müthiş bir özgüvenle konuşuyor, teklemiyor, sıkılmıyor. Sorulduğu zaman tasarım sanatçısı olmak istediğini söylüyor zaten daha şimdiden EPOS 7 Başkanı Arzu Sabancı’ya grafik tasarım yapıyor!

MİNİK ARKEOLOGLAR

Derneğin bir başka projesi “Minik Arkeologlar” ise çocuklara arkeolojiyi yerinde tanıtıp sevdirmek. Bunun için küçükleri kazılara götürüyorlar. Arzu Sabancı, “EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneğimizin 10. yılında çocuklarımız ve gençlerimize yönelik çalışıyoruz. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasında en önemli konulardan biri çocuklara bu bilincin verilmesi. Ülkemizin zengin kültürel geçmişini gelecek kuşaklara aktarmak, bilinç oluşmasını sağlamak, kültürel belleğin özümsenmesi. Minik Kültür Elçileri projesini de ülke geneline yaymak” diye özetliyor. 10 yılda içinde Topkapı Sarayı Konferans Salonu Restorasyonu, Stratonikeia ve Sagalassos Antik Kentlerine Katkı, Arkeoloji Havuzu gibi 17 proje ve 100’den fazla etkinlik yapmış olan dernek, Türkiye’deki UNESCO Milli Kulüp unvanı sahibi olan ilk kültür ve sanat derneği ama ne yazık ki kamu yararı olan dernek statüsü alamamışlar! Bolu’dan gelen minikler de derneğin kendi bastırdığı “Yaprak ile Toprak İz Peşinde” kitabını alamadı ama o başka bir habere konu olacak!