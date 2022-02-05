Küçük sinemamıza kavuştuk!
Alkazar sineması, İstiklal Caddesi’nin üzerinde mücevher kutusu gibiydi, içinde güzel filmler gösterilen şık ve güzel bir salon; nihayet Başka Sinema ile açıldı.
Alkazar, İstiklal Caddesi üzerinde bir kültür sanat merkeziydi; küçük sinema salonunda harika filmler izlerdik.
Girişi, mimarisi ayrı güzel, mücevher gibi dedikleri binalardan. Sonra kapandı, uzun bir süre de öyle kaldı, geçenlerde yazdığım gibi bitişiğindeki Nike mağazasının bir sosyal projesi olarak Hope Alkazar adı altında yeniden açıldı. İçinde müzik, dans, spor gibi etkinlikler yapılıyor. Perşembe akşamı da “Başka Sinema” işbirliği ile sinema gösterimleri başladı. Başka Sinema, sinema tutkunu bir ailenin girişimi. Sadece Amerikan yapımı, büyük prodüksiyon ticari filmlere mahkûm kalmamamız, bağımsız filmlere de erişebilmemiz için kuruldu, tabii gösterim yapacak yer ve zaman bulabilirlerse! Bu açıdan Hope Alkazar’la yapılan işbirliği çok yararlı.
Filme gelirsek, İngiliz asıllı müzisyen David Bowie’nin yaşam öyküsünü anlatan “Stardust”, bir müzikal değil, psikolojik bir dram. David’in yaratıcılık sıkıntılarını, sıra dışı kimliğinin sanat yaşamına katkı ve zararlarını analiz etmesinin yanı sıra ağabeyi Terry’nin genetik akıl hastalığı yüzünden sıra bana mı gelecek korkusunu nasıl yaşadığını çok güzel anlatıyor. Eğlencelik değil. Başka Sinema’nın da amacı zaten buydu. 2020, İngiltere-Kanada yapımı film, Gabriel Range tarafından yönetilmiş, bu zor rolü Johnny Flynn üstlenmiş, pek de güzel kalkıyor altından. Aklımda bir soru takılı kaldı, bu müzik ve yaratıcılık, bir şeyler çekmeden olmuyor mu?
İlgili Haberler
- Opera sanatçısı Atifet Usmanbaş yaşamını yitirdi
- Bakırköy Sanatçılar Derneği bulundukları binadan çıkarılıyor
- Hollanda'da Covid'den etkilenen kültür sanat sektörüne 56 milyon euro ek destek
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz açıklaması
- Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem
- Kanlı bir oyun
- Çin ve Rusya’dan ‘yeni dünya düzeni’ bildirisi
- Ulusal bağımsızlık, milli savunma ve NATO
- Çatlak
- ‘Eskimeyen eski’
- Kavala özgürlüğüne kavuşacak!..
- Ukrayna tuzağına düşmemeliyiz
- Siyasette - ekonomide sıcak bölge - dünya satranç oyunla