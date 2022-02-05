Küçük sinemamıza kavuştuk!

05 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Alkazar, İstiklal Caddesi üzerinde bir kültür sanat merkeziydi; küçük sinema salonunda harika filmler izlerdik.

Girişi, mimarisi ayrı güzel, mücevher gibi dedikleri binalardan. Sonra kapandı, uzun bir süre de öyle kaldı, geçenlerde yazdığım gibi bitişiğindeki Nike mağazasının bir sosyal projesi olarak Hope Alkazar adı altında yeniden açıldı. İçinde müzik, dans, spor gibi etkinlikler yapılıyor. Perşembe akşamı da “Başka Sinema” işbirliği ile sinema gösterimleri başladı. Başka Sinema, sinema tutkunu bir ailenin girişimi. Sadece Amerikan yapımı, büyük prodüksiyon ticari filmlere mahkûm kalmamamız, bağımsız filmlere de erişebilmemiz için kuruldu, tabii gösterim yapacak yer ve zaman bulabilirlerse! Bu açıdan Hope Alkazar’la yapılan işbirliği çok yararlı.

Filme gelirsek, İngiliz asıllı müzisyen David Bowie’nin yaşam öyküsünü anlatan “Stardust”, bir müzikal değil, psikolojik bir dram. David’in yaratıcılık sıkıntılarını, sıra dışı kimliğinin sanat yaşamına katkı ve zararlarını analiz etmesinin yanı sıra ağabeyi Terry’nin genetik akıl hastalığı yüzünden sıra bana mı gelecek korkusunu nasıl yaşadığını çok güzel anlatıyor. Eğlencelik değil. Başka Sinema’nın da amacı zaten buydu. 2020, İngiltere-Kanada yapımı film, Gabriel Range tarafından yönetilmiş, bu zor rolü Johnny Flynn üstlenmiş, pek de güzel kalkıyor altından. Aklımda bir soru takılı kaldı, bu müzik ve yaratıcılık, bir şeyler çekmeden olmuyor mu?