Kültür devrimi Cumhuriyet!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 03:00

Söyleşide Kongar, Atatürk’ün düşüncesinde Cumhuriyetin bir kültür olduğunu vurgulayarak “Toplumsal değişme ve gelişme iki yolla olur: örgütlülük ve eğitim. Atatürk, kaybedilen Kütahya-Eskişehir Savaşı’nda ordu yenilince Ankara’dan oraya gidiyor. Neden kaybedildiğini etüt ediyor. Ardından Ankara’ya dönüyor ve Maarif Kongresi topluyor. Yenilmiş bir ordunun komutanı ama yeni Cumhuriyetin kültür temellerini atan dahi. Yalnızca asker değil, politikacı. Cumhuriyet o yüzden kültür devrimidir. Başarılmış bir devrimdir. Bugün bu durumdaysak bu devrimi içselleştiremediğimizdendir” diye konuştu.

Zülfü Livaneli de “‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ sözü boş laf değil. Yeni kültür, yeni insanı yaratacak. 600 yıllık kulluk hayatından, büyük bir bağnazlıktan sonra çağdaş, yurttaş haklarının olduğu bir ulus çıkacaktı ortaya” dedi.

ŞİİR VE ELEŞTİRİ

Önceki gün Broy Yayınevi’nin düzenlediği söyleşide de yazar B. Sadık Albayrak eleştirinin Tanzimat’tan bu yana gelişim evrelerini anlatarak günümüzde eleştirinin etkisizleşerek yerini kitap tanıtımcılığına indirgendiğini söyledi.

İMZALAR SÜRÜYOR

Cumhuriyet yazarlarının imza günleri ise devam ediyor. Bugün saat 15.00’te Hürriyet Yaşar, 16.00’da ise Erdinç Utku, Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak.