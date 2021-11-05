Kültür-sanat, herkesin hakkı

05 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Kültür-sanata erişmek herkesin hakkı, Cumhuriyet gazetesi, genelde iki, her gün en az bir sayfa kültür-sanat haberlerine ayıran tek medya organı. Biz bu sayfada sizlere hem kültür ve sanat dünyasının ajandasını hem ekibimiz ve konuk yazarlarımızla yetişebildiğimiz etkinliklerin izlenimlerini duyurmayı görev biliyoruz. Röportaj ve söyleşilerle sanatçılarımızla buluşturuyoruz. Ancak... haberdar olmanız kadar izlemenizi de istiyoruz ki, her şey gibi sanat etkinlikleri de ücretli ve biletler pahalı. Yaşam koşulları sizi zorluyor; büyük çoğunluk kültür-sanata bütçe ayıramazken bu yokluk, sanatçıyı da vuruyor. İşte tam da burada ücretsiz etkinliklerin önemi devreye giriyor. Kamu kurumları, ödenekli sanat etkinliklerinin bilet ücretlerini düşük tutmak ve birçoğunu da finanse etmek durumunda. AKM açılışını coşkuyla verdik ama bilet fiyatları aynı gösteri için bile Süreyya Operası’ndan daha yüksek. Erişilebilir sanat, hem izleyiciye hem sanatçıya kazandırıyor, sanatçılar belediyeler desteğiyle seyirciye ulaşırken seyirci de çoluğuyla çocuğuyla sanattan, kültürden yoksun kalmıyor. Evet, belediyelerin görevi sadece çöp toplamak, yol, su değil, ulaşılabilir kültür-sanat da üretmek. Devlet de diyeceğim de hangi devlet?

HALKLA İÇ İÇE, SPONTANE

İBB Kültür Başkanlığı’nda pandemi öncesi göreve başlayan, normalleşmeyle birlikte sahaya inerek kültür-sanat etkinliklerini halkla buluşturan ekibin başı Figen Ayhan Karakelle’yle sessiz sedasız yaptıkları işleri konuştuk. İstanbu, resmi 16 ama göçmeniyle, turistiyle 20 milyonu bulan bir mega kent, koca bir ülke. İBB Kültür, 11 kültür merkezi ve parklarda, sokaklarda, mahallelerde haftada 5 gün ücretsiz etkinlikler düzenleyerek hem halkın ayağına gidiyor hem de bağımsız ve genç sanatçılara alan açıyor. Bu merkezler genellikle kentin çeperlerinde konuşlanmış, içlerinde İSMEK ve Engelli Evleri de olan merkezler. Gazhane ve İstanbul Kitapçıları da İBB Kültür’ün etkinlik yaptığı yerler.

Arkadaşlarından, oyun alanlarından uzak kalan çocuklar “Oynaya Oynaya” başlıklı etkinliklerde, mahallelerine gelen gezici bir kumpanyanın oluşturduğu kortejle sokaklarda dolaşarak gösteri alanına ulaşıyor. Çocukların yanı sıra 7’den 70’e tüm mahallelinin eğlenceli zaman geçirmesini amaçlayan projede sirk sanatları, dans, yer akrobasisi gibi gösteriler teatral bir konsept içinde yazın sergilendi.

‘OYNAYA, OYNAYA’

Ama bazen bir parkta, önceden hiç haber verilmeden, karşınıza bir küçük etkinlik çıkıveriyor: İki müzisyen konser vermeye başlıyor, palyaçolar, dansçılar, çocuklarla dans ediyor. Evinize giderken yolda sirk dansçıları ya da break dansçılara rastlayabiliyorsunuz, dünyanız değişiyor! İstanbul’un gün yüzü görmemiş, kültür-sanatla hiç etkileşimi olmamış mahalleleri, bir sürpriz yaşıyor, şaşkınlıkla, heyecanla izliyor gösterileri! Bunun için özellikle sosyal destek alan mahalleler seçiliyor. Heyecan verici buluşmalar yaşanıyor. Bütün yaz, 4 ay süreyle “İBB Oynaya Oynaya” adıyla sürmüş bu etkinlik. En son Başakşehir’de bitmiş ama sokağa da kültür gelmiş.

KADINA ŞİDDET HAFTASI

İBB Kültür’ün 15 gün boyunca etkinlikler hazırladığı başka bir tema ise 25 Kasım -11 Aralık’ta gerçekleşecek “Kadına Şiddet Haftası”. Bu hafta boyunca kadın sanatçıların tiyatro oyunları, film gösterileri, söyleşiler, atölye çalışmaları yapılacak. İBB’nin en geniş katmanlı etkinlikleri aynı zamanda Antalya, Mersin gibi iller arasında da paylaşılarak iller arasında da etkinlik sağlanacak.

FOTOĞRAFÇILAR

Bu cumartesi günü gerçekleşecek bir etkinlik ise Fotomaraton! Coşkun Aral’ın kurduğu FOTON Derneği ile ortak yapılacak etkinlikte fotoğrafçılar İstanbul’u fotoğraflayacak ve bu fotoğraflar daha sonra İBB tarafından tanıtımlarda kullanılacak.

TÜRK DÜNYASI BULUŞMALARI

Uzak akrabalarımız diye adlandırdığım Türk Dünyası’nın bağımsızlıklarına kavuşmalarının 30. Yılı da İBB Kültür’ün etkinlik temaları arasında. Türk Dünyası’nın sanat buluşmaları, söyleşiler, film ve dans gösterimleri, Topkapı Türk Dünyası Mahallesi’nde gerçekleşecek.

Figen Ayhan Karakelle ile bu buluşmayı özellikle istedim ve yoğun programı içinde zorlukla zaman açtırdım. Ücretsiz, açık katılımlı etkinlikleri duyurmak önceliğimiz olacak. İBB olsun, farklı belediyeler olsun, maksat herkesin kültür-sanata ulaşmasını sağlamak.

KORKUT ATA FİLM FESTİVALİ

TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın duyurduğu bir etkinliği de paylaşıyorum: Türk Dünyası’nın bağımsızlığa kavuşması etkinlikleri içinde Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ilk kez İstanbul’da Atlas Sineması’nda yapılacak. 13 ülkeden 42 filmin katılacağı ve Türk Cumhuriyetleri’nden 200’ü aşkın yapımcı, yönetmen ve oyuncunun bir araya geleceği zirve ile sinemanın kalbi İstanbul’da atacak. Festival 11 Kasım’da başlayacak. Bu etkinliği de izleyecek ve size duyuracağız.