Kültürel Mirasın Korunması paneli

Panele, Selimiye Camii UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Aralık 2024’te tamamlanan restorasyonun sökülmesi kararıyla kritik bir koruma krizinin eşiğinde olan Selimiye Camii'nin 2024 restorasyonunun danışma kurulunda bulunan Can Binan ve M. Baha Tanman ile Türkiye ICOMOS üyesi Zeynep Ahunbay katılacak.

Selimiye Camii odağında süsleme ve yapı restorasyonu alanında çağdaş uygulamalar ve ilkelerle sanat tarihi yazımı ve kültürel miras algısı ele alınacaktır.

Selimiye Camii’nin 2021 yılında başlayan süreçte, ana kubbesi kalem işleri onaylı projeye uygun olarak Aralık 2024’te tamamlanmıştır. Mevcut bezemelerde Barok üslubun hakim olduğu ve Sinan dönemini yansıtmadığı iddiası ile harekete geçen bir grubun önerileri Şubat 2024’te Bilim Kurulu, Mayıs 2024’te Koruma Bölge Kurulu ve Haziran 2025’te Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bilimsel veri yetersizliği nedeniyle reddedilmiştir.

Buna rağmen Koruma Bölge Kurulu, 29 Temmuz 2025 tarihinde kendi ret kararını bozarak bitmiş uygulamanın sökülmesini ve yerine yapının tarihsel dönüşümlerini sakatlayacak projenin uygulanmasını onaylamıştır. Dünya Mirası’nın özgünlük kriterine ve Venedik Tüzüğü’ne de aykırı olan bu karar; tarihi on sekizinci yüzyıl katmanlarının yok edilmesini önermektedir.