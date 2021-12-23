Kundura Sinema'da son gösterim 'Şahane Hayat'
Kundura Sinema yılın son gösterimini, Frank Capra’nın “It’s a Wonderful Life / Şahane Hayat” ile yapıyor.
Kundura Sinema yılın son gösterimini, Frank Capra’nın “Tüm zamanların en iyi filmleri” arasında gösterilen 1946 tarihli başyapıtı “It’s a Wonderful Life / Şahane Hayat” ile yapıyor.
24, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde gösterilecek film, restore edilmiş 4K çözünürlüğündeki kopyasıyla Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak. Tek bir kişinin iyiliklerinin ne kadar çok insanın hayatını değiştirebileceğine dair, kalpleri ısıtan bir öyküyü beyazperdeye taşıyan “Şahane Hayat”, James Stewart’ın efsanevi oyunculuğu ve Oscarlı besteci Dimitri Tiomkin imzalı müzikleri ile de zamansız bir klasik olmayı başardı.
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