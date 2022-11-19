'Kurak Günler', İstanbul galasını yapıyor
Emin Alper'in "Kurak Günler" filmi, İstanbul'da ilk kez bugün saat 19.00'da, ATLAS 1948 Sineması'nda 12. Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak.
Yönetmen ve senarist Emin Alper’in, dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dokuz, Ankara Film Festivali’nde altı, Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Pula Film Festivali'nde üç ve Roma’da düzenlenen Med Film Festivali’nde "Jüri Özel Ödülü" kazanan "Kurak Günler", İstanbul'da ilk kez 12. Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak.
Başrollerinini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç'un paylaştığı Kurak Günler, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu ediniyor.
12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde, 12. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında gösterilecek Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Yunanistan-Hırvatistan ortak yapımı olan Kurak Günler’in festival programı şöyle:
19.11.2022
ATLAS 1948 Sineması / 19.00 / Film gösteriminin ardından söyleşi.
21.11.2022
Kadıköy Sineması / 19.00 / Film gösteriminin ardından söyleşi.
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