Kurtarılmış hayvanlar çiftliğine müzikli destek

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:31

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:31

Agora Senfoni Orkestrası (AGO), İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, özellikle ölüme terk edilmiş, şiddete ve istismara uğramış, engelli hayvanlara kucak açan Angels Farm yararına Hayvanlar Karnavalı konseri düzenliyor. Angels Farm, 2018 yılında Kurban Bayramı’nda Rize’den yüzerek Trabzon’a kaçan dana Ferdinand’a ve daha pek çok mağdur hayvana yuva olmasıyla biliniyor. Agora Senfoni Orkestrası da bünyesinde pek çok büyükbaş ve küçükbaş hayvanın barındığı Angels Farm’a destek olmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Dr. Cemil Tugay’ın katkıları ile 30 Haziran saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da ücretsiz olarak Hayvanlar Karnavalı konseri düzenlenecek.

KULAKLARIN PASINI SİLECEK

Murat Ömür Tuncer’in orkestra şefliğini üstleneceği Hayvanlar Karnavalı’nda, piyanoda Buğra Yüksel ve Ilya Bakhtın, baş kemanda Korcan Köstük yer alacak. Gösteride, N. Kodallı’dan Telli Turna, C. Saint-Saëns’tan Hayvanlar Karnavalı, G. Gershwin’den Köpeği Gezdirmek, A. Piazzola’dan Oblivion ve H. Mancini’den Pembe Panter eserleri icra edilecek. Kulakların pasını silecek konser, can dostlar için önemli mesajlar da verecek.