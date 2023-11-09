"Kurtuluşun Kadınları" Efes’te sahne aldı
Efes Selçuk Belediyesi tarafından sürdürülen Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Kurtuluşun Kadınları" adlı oyun sahnelendi. Milli Mücadele Tarihi’ne ışık tutan oyun ayakta alkışlandı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık gösteren kadınların hikâyelerinin anlatıldığı “Kurtuluşun Kadınları” adlı tek kişilik tiyatro oyunu ile devam etti.
Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ve Metin Güler’in yönettiği oyunda Çete Ayşe, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Nezahat Onbaşı, Tayyar Rahmiye, Halide Edip, Halime Çavuş ve Kurtuluş Savaşı’na emek veren daha birçok kadının öyküsü sahnede can buldu. Milli Mücadele Tarihi’ne ışık tutan oyunda Ecem Yüksel başarılı performansıyla beğeni topladı.
Seyirciler tarafından ayakta alkışlanan oyunun sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, yönetmen Metin Güler ve tiyatro oyuncusu Ecem Yüksel’i, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve tüm seyirciler adına tebrik etti.
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