Kuşadası 26. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın startı verildi

Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:09

Güncelleme: 24.05.2023 - 09:09

Kuşadası Belediyesi himayesinde ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) öncülüğünde amatör ve profesyonel tüm besteci ve söz yazarlarına açık olan Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 26. için geri sayım başladı. Yarışmanın mimarı Ali Rıza Türker’in bu yıl birinci besteye Altın Güvercin ve 100 bin lira, ikinci besteye Gümüş Güvercin ve 50 bin lira, üçüncü besteye Bronz Güvercin ve 25 bin lira ödül verilecek. Ayrıca finalin en başarılı yorumcusu da ödüllendirilecek.

20 TEMMUZ’DA KAZANAN BELLİ OLACAK

Besteciler, 13-14-15 Temmuz 2023 tarihlerinde organizasyonun resmi web sitesi: www.altinguvercin.com.tr üzerinde katılma formunu doldurarak eserlerini Mp3 formatında yükleyecekler.Yarışmaya başvuru süresinin son günü 15 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 18.00. Türker “Gönderilen eserlerin şartnameye uygun olup olmadıkları incelendikten sonra ön jüri toplantılarını 17-18-19 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Finale kalan 10 bestenin sahiplerini de 20 Temmuz 2023 Perşembe günü kamuoyuna açıklayacağız”dedi.

HALK OYLAMASI YAPILACAK

Finale kalan 10 parça aranjmanları ve stüdyo kayıt işlemleri bittikten sonra www.altinguvercin.com.tr sitesinden halk oylamasına sunulacak. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın büyük finali 10 Eylül 2023 Pazar gecesi Kuşadası Özer Türk Stadyumunda gerçekleşecek. Yarışmayı geçen yıl Merve Demirci kazanmıştı.