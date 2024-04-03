Kuşadası Belediyesi’nden ‘Özel’ sergi

‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ kapsamında Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları öğrencilerinin resimlerinden oluşan sergi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergi 4 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:20
Kuşadası Belediyesi’nden ‘Özel’ sergi
Abone Ol google-news

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları öğrencilerinin resimlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. 

Otizme dikkati çekmek ve otizmle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına öğrenci, öğretmenler ve velilerle birlikte Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İlçe Sağlık Müdürü Durmuş Öztürk ve Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak katıldı. Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları öğrencilerinin farklı tekniklerde yaptığı 52 resimden oluşan serginin açılışında sunulan dans gösterisi de beğeniyle izlendi.

Etkinlik sonunda öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgesi verildi. 

Sergi, 4 Nisan Perşembe gününe kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek. 


2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü haberleri Otizm haberleri Kuşadası Belediyesi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ali Koç açıkladı

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ali Koç açıkladı
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü
Tartışmalara sebep oldu... Almanya'da '44' numaralı formaya yasak!

Tartışmalara sebep oldu... Almanya'da '44' numaralı formaya yasak!
Döviz yatırımcısı dikkat… Dolar ve Euro ne kadar oldu? 3 Nisan 2024 Çarşamba döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat… Dolar ve Euro ne kadar oldu? 3 Nisan 2024 Çarşamba döviz fiyatları
Müdür yardımcısı öğretmenin numarasını eskort sitesine yazdı

Müdür yardımcısı öğretmenin numarasını eskort sitesine yazdı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?