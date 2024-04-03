Kuşadası Belediyesi’nden ‘Özel’ sergi

Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:20

Güncelleme: 03.04.2024 - 12:20

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları öğrencilerinin resimlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapmaya başladı.

Otizme dikkati çekmek ve otizmle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına öğrenci, öğretmenler ve velilerle birlikte Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İlçe Sağlık Müdürü Durmuş Öztürk ve Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak katıldı. Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları öğrencilerinin farklı tekniklerde yaptığı 52 resimden oluşan serginin açılışında sunulan dans gösterisi de beğeniyle izlendi.

Etkinlik sonunda öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.

Sergi, 4 Nisan Perşembe gününe kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.