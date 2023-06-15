Kuşadası Kervansaray’da ilk konser düzenlendi

Yayınlanma: 15.06.2023 - 09:49

Güncelleme: 15.06.2023 - 09:49

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda bulunan Tarihi Kervansaray’da yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek olan kültür ve sanat etkinlikleri başladı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi tarafından Kervansaray’da düzenlenen ilk konserde, solist Cem Tosun sahne aldı. İzmirli solist, muhteşem bir atmosferde verdiği konserde ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selami Şahin'in en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserine, Selami Şahin’in ‘Tanrım’ isimli bestesiyle başlayan Tosun, finali ise ‘Gitme Sana Muhtacım’ adlı parçayla yaptı. Konseri Kuşadalılar ile birlikte izleyen Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, gecenin sonunda solist Cem Tosun ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Erhan Parlat’a teşekkür plaketi verdi.

Kuşadası’nın turizm sezonu boyunca birbirinden kaliteli ve renkli kültür-sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel’in sevgi ve selamlarını getirdim. Kuşadası sanatla güzelleşiyor ve Kuşadası’na sanat yüklüyoruz sloganlarıyla başladığımız etkinliklerimiz devam edecek. Bugün bizlere unutulmaz dakikalar yaşatan sevgili Cem Tosun’a ve konserde emeği geçen İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Erhan Parlat’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.