Kuşadası Tiyatro Günleri 22 Mart’ta başlıyor

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:26

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:26

Aydın’da Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Kuşadası Tiyatro Günleri, 22 Mart Cuma günü ‘Ah Şu Gençler” isimli oyunla başlayacak. Kuşadası Belediyesi Gençlik Tiyatrosu oyuncuları tarafından sergilenecek olan oyunun ardından Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından 25 Mart Pazartesi günü “Kadın Sığınağı”, 26 Mart Salı günü “Bernarda Alba’nın Evi”, 27 Mart Çarşamba günü “Kim Bu Ardes?” isimli oyunlar sahnelenecek.

Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Tiyatro Günleri, 28 Mart Perşembe günü Tiyatro Ada tarafından sahnelenecek olan “Yaldönego Ülkesi” isimli oyunla sona erecek. Saat 20.30’da başlayacak olan tiyatro oyunları halka açık ve ücretsiz olarak sergilenecek.

Program şu şekilde: