Kutular 3. sezonunda Kadıköy’de seyirciyle buluşuyor

İstanbul’un öne çıkan kültür-sanat mekânlarından Alan Kadıköy, yeni sezonda da dikkat çeken yapımlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Bu Yapım imzası taşıyan ve üçüncü sezonunda sahne yolculuğuna devam eden “Kutular” adlı tiyatro oyunu, 21 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da seyirciyle buluşacak.

Burcu Görek’in kaleme aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Balım Kar ve Semih Değirmenci oturuyor. Sahnedeki performanslarıyla izleyici karşısına çıkan kadroda ise Burcu Görek, Dilara Gül ve Ekremcan Arslandağ yer alıyor.

“ANLAŞILMA” ARAYIŞINA SAHNE AÇIYOR

“Sence en çok neye ihtiyacımız var?” sorusundan yola çıkan “Kutular”, bireyin anlaşılma ihtiyacını merkeze alan anlatısıyla dikkat çekiyor. Melankoliyi mizahla harmanlayan oyun, izleyiciyi hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuğa davet ediyor.





AÇILMAMIŞ KUTULAR, SAKLI HİKÂYELER

Bir ev partisinde yolları kesişen üç karakterin hikâyesini konu alan oyun; yalnızlık, ikili ilişkiler ve bastırılmış duygular üzerinden ilerliyor. Eylül, Ali ve Nice’in gece boyunca derinleşen sohbetleri, izleyiciyi günümüz ilişkilerinin katmanlı yapısını sorgulamaya yönlendiriyor. Sahnede yer alan “kutular” ise karakterlerin geçmişlerini, sırlarını ve yüzleşemedikleri duyguları simgeliyor.

Yaklaşık 70 dakika süren oyun, “Bir insanı tanımak, onun kutularını açmayı göze almak mıdır?” sorusunu merkeze alarak, izleyiciyi içsel bir hesaplaşmaya ortak ediyor.

KADIKÖY’DE DUYGUSAL BİR KARŞILAŞMA

“Kutular”, küçük tesadüflerin hayatları nasıl kesiştirebildiğini ve aslında insanların sandığından daha yakın olduğunu vurgulayan anlatısıyla öne çıkıyor. Oyunun, karakterlerin kabuklarını kırma çabası ve savruluşları üzerinden kurduğu sahne dili, seyirciyle güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor.

Gösterim Bilgileri:

•Tarih: 21 Nisan Salı

•Saat: 20.30

•Mekân: Alan Kadıköy

•Yaş Sınırı: +16