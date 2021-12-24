Kyiv Mime Theatre, İstanbul’da
Türkiye’den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri katılımcılarla buluşturan Istanbul Fringe Festival, tiyatro sezonuna yayılıyor.
Geçen eylül ayında hibrit bir programla katılımcılarla buluşan Istanbul Fringe Festival, programındaki çevrimiçi gösterimleri aralık ayından itibaren “Istanbul Fringe Festival Extended” kapsamında her ay İstanbul’da ağırlayacak. Istanbul Fringe Festival’in sene içindeki etkinliklerinin ilk konuğu Ukrayna’dan Kyiv Mime Theatre olacak. Internal isimli pandomim gösterileri ile 26 Aralık saat 20.30’da Sahne Kadir Has’ta ve 27 Aralık saat 20.30’da K! Kültüral Performing Arts sahnelerinde gerçekleşecek gösterimlerin biletlerine Mobilet’ten ulaşılabiliyor.
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