Kyiv Mime Theatre, İstanbul’da

24 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Geçen eylül ayında hibrit bir programla katılımcılarla buluşan Istanbul Fringe Festival, programındaki çevrimiçi gösterimleri aralık ayından itibaren “Istanbul Fringe Festival Extended” kapsamında her ay İstanbul’da ağırlayacak. Istanbul Fringe Festival’in sene içindeki etkinliklerinin ilk konuğu Ukrayna’dan Kyiv Mime Theatre olacak. Internal isimli pandomim gösterileri ile 26 Aralık saat 20.30’da Sahne Kadir Has’ta ve 27 Aralık saat 20.30’da K! Kültüral Performing Arts sahnelerinde gerçekleşecek gösterimlerin biletlerine Mobilet’ten ulaşılabiliyor.

