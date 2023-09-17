Lanseray’ın çizgileriyle Kurtuluşun Türkiyesi

Yayınlanma: 17.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 03:00

Ankara Temsilciliğimizdeki Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM), başkentli sanatseverleri Kurtuluş Savaşı dönemi Türkiyesi’ni resimlerle anlatan ressam Yevgeni Nikolayeviç Lanseray’ın, karakalem eserlerinin yapay zekâyla renklendirilmiş tablolarından oluşan sergisiyle buluşturuyor.

Gazetemiz ve Rus Evi Ankara’nın ortaklaşa düzenlediği serginin açılışı önceki gün gerçekleştirildi. Açılışa Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemizin yazarı Işık Kansu, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Rus Evi Başkanı Alexsandr Sotniçenko, Rusya Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksei İvanov, Brezilya Büyükelçiliği Müsteşarı Marcelo Viegas ile Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Polat katıldı. Serginin açılışında konuşan Rus Evi Başkanı Sotniçenko, “Bu sergi hem Rusya hem Türkiye için çok önemli” dedi.

Müsteşar İvanov da büyükelçilik adına yaptığı konuşmada, “Lanseray’ın çalışmaları bizi Rus kalbine; çok yakın bir ülkenin büyüleyici dünyasına çekiyor. Devletlerimiz her zaman karşılıklı saygı ve barış içinde yaşama arzusunda birleşiyor. Batı’daki bazı ülkeler Rus kültür ve sanatını ortadan kaldırmaya çalışırken Cumhuriyet’in yardımları sayesinde bu mükemmel salonu açıyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Kansu ise “Lanseray’ın kitabını okumuştum. Bu resimlerin Türkiye’nin 100. yılında sergilenmesinin gurur duyulacak bir gelişim olacağını düşündük. Kurtuluş Savaşı’nda nasıl Sovyet Rusya ile Kuvayı Milliyeciler omuz omuza geldiler ise bugün Rus-Türk dostluğu adına bu sergiyi açmak bize nasip oldu” diye konuştu.

MÜCADELEYİ YANSITTI

Lanseray’ın çizimleri Kurtuluş Savaşı döneminin hem şehirlerine hem de insanlarına ışık tutuyor. Sanatçının çizimlerinde, kendisinin deyimiyle cephedeki “Kemalist askerlerin” durum ve kıyafetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın konvoyundaki Lazlar ile savaşın kahramanlarından Fatma Çavuş yer alıyor. Ancak sergide en dikkat çeken tablo ulu önder Atatürk. Sergide sanatçının aynı zamanda Trabzon ve Ankara’daki şehir yaşamının kesitlerinden oluşan eserleri de yer alıyor.