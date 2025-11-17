Latin Melodileri ve Ritimleri Resim Heykel Müzesi’nde

“Latin Melodileri ve Ritimleri” başlığını taşıyan konser, 18 Kasım 2025 Salı akşamı saat 19.00’da Resim Heykel Müzesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Programda, 20. yüzyıl ve günümüz müzik dilini Latin tınılarıyla birleştiren besteciler; Astor Piazzolla, Richard Galliano ve Gorka Hermosa yer alıyor. Keman ile akordeonun zaman zaman dansa, zaman zaman da güçlü bir iç konuşmaya dönüşen diyaloğu, tango ritimleri ve çağdaş yorumlarla birleşerek dinleyiciyi Güney Amerika’dan Akdeniz’e uzanan bir yolculuğa çağıracak.

1960 doğumlu Prof. Jaroslav Svěcený, günümüz Çek müzik sahnesinin en tanınmış isimlerinden biri. Prag Konservatuvarı ve Prag Müzik Sanatları Akademisi’ndeki eğitiminin ardından, aralarında Nathan Milstein’ın da bulunduğu usta keman sanatçılarından dersler aldı; ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Türkiye, Mısır, Fas, Hindistan, Endonezya ve Tayland’ın da aralarında bulunduğu 62 ülkede konserler verdi. Çek ve dünya keman repertuvarının farklı dönemlerinden eserlerle hazırladığı 44 CD’sinin önemli bir bölümü Altın ve Platin plakla ödüllendirildi; 2010 yılında ise ülkesinde, yaşam boyu başarıları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Altın Plaketi ile onurlandırıldı.

Svěcený, yalnızca sahnede değil, sahne arkasında da keman müziğinin yaygınlaşması için çalışan bir sanatçı. Çekya’da pek çok bölgesel müzik festivalinin kurucu ortakları arasında yer alıyor; keman müziğini her yaştan dinleyiciye ulaştırmak için pop, house ve halk müziği gibi farklı türlerden besteciler ve icracılarla ortak projelerde buluşuyor. Akıl hastanelerindeki çocuklara, zihinsel engellilere ve doğal afetlerden etkilenen topluluklara yönelik pek çok yarar konseri de sanatçının üretiminin önemli bir parçası. Kemanların yapısı ve tarihi üzerine uzmanlaşan Svěcený, bu alanda adli tıp uzmanı kimliğiyle de tanınıyor; 2009’da Prag’da düzenlediği, enstrümanın tarihini canlı keman performanslarıyla anlatan “Ünlü Avrupa Kemanları” sergisi uluslararası ilgi görmüştü.

Genç kuşağın öne çıkan akordeon sanatçılarından Markéta Laštovičková ise 1995 yılında doğdu. Prag Konservatuvarı’nda Ladislav Horák ile çalıştı; ardından yüksek lisansını Danimarka’nın Odense kentindeki Ulusal Müzik Akademisi’nde Jytte von Rüden danışmanlığında tamamladı. Halen Bratislava’daki Müzik ve Sahne Sanatları Koleji’nde Prof. Boris Lenk ile doktora çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenimi boyunca Rusya, Portekiz, Hırvatistan, Sırbistan, İtalya, Almanya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen çok sayıda uluslararası yarışmada birincilik elde eden sanatçı, Hırvatistan’ın Pula kentindeki Uluslararası Akordeon Yarışması’nda da üç kez birincilik kazandı. 2023’te Danimarka’daki Solist Yarışması’nı kazanarak Odense Senfoni Orkestrası’nda solist stajına hak kazandı.

Laštovičková, solistliğinin yanı sıra oda müziği projeleriyle de dikkat çekiyor; Çekya ve farklı ülkelerde ustalık sınıfları vererek genç akordeoncularla bir araya geliyor. Aynı zamanda, Avrupa’nın birçok ülkesinde ilgi gören, pedagojik nitelikli akordeon eserleri besteliyor ve enstrümanın çağdaş müzikteki ses alanını genişleten çalışmalara imza atıyor.

Bu buluşma, bir yandan Çekya ile Türkiye arasındaki kültürel diyaloğu güçlendirirken, diğer yandan keman ve akordeonun zengin tını dünyasını Latin ezgileriyle birlikte Ankaralı dinleyicilerin önüne getiriyor. Resim Heykel Müzesi’nin tarih ve sanat yüklü atmosferinde gerçekleşecek konser, sezonun dikkat çeken müzik duraklarından biri olmaya aday görünüyor.